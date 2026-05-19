Isa Pantoja se sincera sobre el problema que tiene con su hijo mayor, Alberto Isla: "Lo paso fatal"
La hija de Isabel Pantoja explica la dificultad que afronta con su primogénito, de 12 años
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Isa Pantoja se ha desahogado a través de su perfil de Instagram sobre el problema que tiene con su hijo mayor. Alberto Isla, de 12 años, estudia en un colegio británico, como hizo ella, por lo que sus asignaturas son en inglés, lo que en ocasiones multiplica el reto. Con total naturalidad, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre lo que se ha convertido en uno de sus mayores dolores de cabeza: explicarle a su primogénito la asignatura science. "Lo paso fatal", ha reconocido la influencer, que se ve obligada a recurrir a la inteligencia artificial.
A través de sus stories, alrededor de las siete y media de la tarde y con un café recién hecho, la hija de Isabel Pantoja ha explicado cómo es la rutina de estudio de su hijo. Dejando claro que ella no le ayuda con sus tareas escolares porque él "estudia solo", la creadora de contenido ha reconocido que hay una asignatura concreta que se le está atragantando.
Visiblemente angustiada, la pareja de Asraf Beno ha señalado que todavía no entiende cómo pudo aprobar esa materia en su día, ya que había cosas que no comprendía en su día y que sigue sin entender a día de hoy. "Es una asignatura que odio, odiaba y odiaré. Es increíble cómo se me puede dar tan mal...", se ha lamentado la televisiva.
Su técnica, a la desesperada, está siendo hacerle una foto a las páginas del libro y volcarla en ChatGPT. "Necesito que me lo explique porque soy incapaz. No entiendo nada. Lo paso fatal para explicárselo", ha reconocido Isa Pantoja frente a su comunidad, a los que ha reconocido su angustia al intentar ayudarle con las tareas a su hijo.