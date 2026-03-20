Antía Troncoso 20 MAR 2026 - 22:12h.

Alejandra Rubio anuncia en '¡De viernes!' su segundo embarazo, de tres meses de gestación, junto a Carlo Costanzia

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¡Alejandra Rubio está embarazada! Por primera vez en el plató de '¡De viernes!', Alejandra ha hablado sin filtros sobre todos sus frentes personales y familiares. Una entrevista muy esperada en la que la hija de Terelu Campos, quien también estaba presente en plató, ha desvelado un bombazo que, sin duda alguna, revolucionará por completo el clan Campos. Y es que... ¡Va a volver a ser madre!

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertían hace poco más de un años en padres primerizos con el nacimiento de su hijo, Carlo. Una nueva etapa para ambos que los dos recibían pletóricos y que han intentado mantener durante todo este tiempo, en la medida de lo posible, en la más estricta intimidad.

Hace un mes, la pareja volvía a situarse en el foco mediático, aunque, en esta ocasión, el motivo por el que ocuparon todos los titulares de la prensa del corazón no estaba relacionado con sus habituales polémicas familiares, sino con fuertes rumores que apuntaban a un posible segundo embarazo. Esta noche, Alejandra se ha pronunciado de manera clara sobre esto confirmando, de una vez por todas, los rumores. ¡No te lo pierdas!

Así ha anunciado Alejandra Rubio su segundo embarazo

Muy nerviosa, Alejandra Rubio ha entrado al plató con unos carteles en la mano, los cuales ha usado para comunicar de una manera muy especial está bonita noticia. Dichos carteles contenían el siguiente mensaje: "Tengo algo que anunciar que me hace muy feliz. Estas navidades seremos uno más, La familia crece. Voy a ser madre otra vez". Seguidamente, Alejandra ha contado cómo se encuentra:

"Estoy bien. No tuve un primer embarazo fácil, este tampoco está siendo un camino de rosas, pero no me quejo. Estoy súper feliz, de verdad. Para mí es una noticia fantástica y para Carlo también". También, Alejandra Rubio ha explicado por qué no ha anunciado hasta esta noche su embarazo:

"Tenía ganas de anunciarlo cuando fuera el momento. Me vi en una situación complicada. Estaba de muy poco tiempo y no quería que se supiera, porque siempre tienes ese miedo. No sabes lo que va a pasar, es muy pronto. Me aconsejaron no contarlo tan pronto". Además, la hija de Terelu Campos ha contado que está embarazada de casi 15 semanas y que aún no conoce el sexo del bebé.

"Los dos estábamos de acuerdo en ampliar la familia"

Asimismo, Alejandra Rubio ha explicado cómo están afrontando este segundo embarazo y ha asegurado que tanto ella como Carlo Costanzia tenían muy claro dar este paso: "Los dos estábamos de acuerdo en ampliar la familia y así ha sido". Aunque, ha confesado que fue ella quien tomó la iniciativa: "He sido yo quien ha dicho: "oye cuánto antes mejor", porque para mi son muchos cambios y querían que se llevarán poco tiempo".

Sobre si los abuelos se han enterado de la noticia y cómo, Alejandra Rubio ha contestado lo siguiente: "Lo saben todos los abuelos. Cada uno se lo ha contado a sus respectivos padres". Del mismo modo, Alejandra ha trasladado el mensaje que le dieron sus suegros: "Me dijeron que están muy contentos y que qué pronto, pero consideran que también es lo mejor. Al final ellos también tiene muchos hijos y se llevan muy poco tiempo".