Lorena Romera 19 MAY 2026 - 12:12h.

La pareja de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' ha puesto fin a su relación tras tres años juntos

La vida de Enrique y Andrea antes de su ruptura sentimental

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Enrique Cofino y Andrea Cannel han roto su relación tras casi tres años. Tras su paso por la última edición de 'La isla de las tentaciones', la pareja ha decidido poner punto y final a su noviazgo. Ha sido ella quien ha hecho pública la noticia a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha explicado el motivo por el que han decidido tomar caminos separados.

"Hay etapas que, aunque hayan estado llenas de cariño y momentos bonitos, llegan a su fin", comienza expresando la joven de 21 años. "Después de casi 3 años juntos hemos tomado caminos por separado. Es difícil aceptar que cerrar una etapa puede ser, a veces, la única forma de cuidarse. Y es que, por mucho que exista amor, eso no siempre es suficiente para sostener una relación", subraya.

Junto a una imagen en la que aparece en un momento de lo más cómplice junto a su ya expareja, un año menor que ella, la influencer reconoce que "ha sido una decisión difícil porque los recuerdos bonitos siempre pesan más". Sin embargo, "saber decir adiós a tiempo también puede ser el último acto de amor hacia alguien y el primero hacia uno mismo".

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"Gracias por estos años, a pesar de todo", se despide Andrea Cannel, que ha anunciado su ruptura sentimental con Enrique Cofino tras tres años de noviazgo y un paso por 'La isla de las tentaciones' en el que supieron superar todos los retos que se encontraron por el camino y salir juntos de una hoguera final de lo más emotiva y tierna. Ahora, varios meses después de la emisión de su temporada, la pareja poner punto y final a su historia de amor.