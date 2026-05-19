Natalia Sette 19 MAY 2026 - 13:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica un video de cuando era más joven y jugaba al baloncesto y admite que le gustaría volver

Ivana Icardi responde a las críticas que recibe sobre su físico

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Ivana Icardi continúa completamente enfocada en recuperar su mejor versión física tras haberse sometido a una remodelación corporal completa. Una vez recuperada, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha anunciado su regreso a las rutinas de ejercicio para mantener los resultados del quirófano. Ha sido precisamente al hablar de su vuelta al deporte cuando la argentina ha sorprendido a sus seguidores sacando a la luz imágenes de cuando jugaba al baloncesto.

La influencer, que se está tomando muy en serio el ejercicido de nuevo, ha compartido un emotivo vídeo de su adolescencia en el que se la ve en la pista compitiendo. “A propósito de deporte y ponerme en forma… ayer encontré este vídeo en mi galería”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’.

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Ivana ha aprovechado el recuerdo para desvelar algunos detalles de su etapa como jugadora de baloncesto: “Fue mi último año de basket. Siempre he llevado el 7 en la camiseta, pero como jugué en Las Palmas y ese año volví al equipo de mi ciudad, ya lo tenía otra compañera y jugué con el 23”.

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Ver estas imágenes y seguir de cerca las carreras de sus familiares ha provocado en ella un deseo de volver. “A veces me dan muchas ganas de volver a jugar viendo los campeonatos de mis hermanitos y siguiendo 'ligada' de esa manera”, ha confesado con total honestidad. Sin embargo, la realidad de su día a día le hace plantearse serias dudas sobre si sería viable retomarlo: “No sé si los horarios en los que se entrena son compatibles con cuidar a Giorgia y tampoco sé si se me va a partir la cadera después de tantos años”.

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Al ver el video, muchos de sus seguidores le preguntaron por los motivos por los que lo dejó y la exconcursante de ‘GH VIP’ los ha contado sin pelos en la lengua. “Dejé el basket por una mezcla de muchas cosas”, ha revelado con sinceridad, explicando que se juntaron varias circunstancias personales y médicas. “Empecé la universidad, tenía un novio con el que me distraía, sufría mucho de los gemelos y me diagnosticaron prostatitis crónica”, ha enumerado la joven.

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Este último problema de salud, una afección muy dolorosa que afecta a la zona de la tibia y los músculos de la pierna al realizar impactos continuos contra el suelo, terminó por quitarle las ganas de competir. “Cuando corres se te inflama la parte de delante de las piernas y te dan unos calambres mortales, sufría un montón por eso”, ha recordado.

La argentina no tiene claro si volverá o no en algún momento a ese deporte que tanto amó, lo que si tiene claro es que el ejercicio ha vuelto a su vida para no irse. Tras el sufrimiento por el que ha pasado debido a su operación, no quiere que su vagueza eche todo a perder.