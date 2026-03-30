Lidia González 30 MAR 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ sacan a la luz todo lo que han hecho estando separados y acaban enfrentándose

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Patri Pérez y Lester Duque han tomado la decisión de hablar cara a cara, por primera vez, sobre un tema muy controvertido el momento en el que no estaban juntos. Después de abrir las puertas de su nueva casa con 10.000 m² de terreno, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan si han estado con otras personas durante su separación. Aunque han comenzado hablando del tema con naturalidad, acaban entrando en una incómoda conversación que desata las reacciones de los influencers. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido no han dudado en ser honestos a la hora de contar si han mantenido relaciones con otras personas durante el tiempo que estuvieron separados. Sin embargo, a pesar de todo, los piques entre ellos no han tardado en salir a la luz y comienzan a reprocharse todo lo que han hecho cuando no estaban juntos: “Se las he pillado todas”.

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“Soy muy consciente a día de hoy”, asegura la creadora de contenido al hablar de lo que habría hecho Lester tras divorciarse. La pareja, que ha hablado del estado actual de su relación tras su reconciliación, se sincera como nunca al respecto y reflexiona sobre cómo han actuado después de decidir tomar caminos separados.

Lester Duque echa en cara a Patri Pérez haber tonteado con un hombre de Lanzarote

Aunque, en un principio, parecía que la pareja había resuelto esta situación, plantear la pregunta frente a las cámaras ha hecho que resurjan algunas heridas que no están del todo cerradas. Cansado de ser señalado por la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, Lester Duque echa en cara a Patri Pérez haber tonteado con un hombre en Lanzarote. La creadora de contenido no ha dudado en contestar a los reproches del canario y habla claro sobre su actitud.

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Patri Pérez y Lester Duque regresan, una semana más, a mtmad para hablar sobre un tema muy controvertido para ellos. Muy sinceros, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan si han tenido intimidad con otras personas mientras estaban separados. Además, los creadores de contenido explican cómo han cambiado sus relaciones desde que se han convertido en padres y una confesión de Lester hace que Patri salte como nunca. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!