Lidia González 23 FEB 2026 - 11:53h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan toda la verdad sobre su relación y actualizan en qué punto se encuentran

Patri Pérez anuncia que ha vendido su casa en común con Lester Duque

Patri Pérez y Lester Duque han pasado por muchos episodios en su vida y dejaron a todos sus seguidores sin palabras al anunciar que volvían a estar juntos. Después de que la madre de la influencer opinase sobre su segunda oportunidad, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ actualizan el estado de su relación. Los creadores de contenido se sinceran sobre su situación tras su duro divorcio y su posterior reconciliación como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Tenemos muchas dudas que responder”, comienzan asegurando los influencers al hablar de la oleada de preguntas que les han hecho sus seguidores. Después de mostrar su dura realidad como padres, los creadores de contenido regresan para contar toda la verdad sobre otra de sus facetas más personales. “Tenemos muchas cosas encima”, confiesan.

Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan en qué punto se encuentra su relación tras todo lo que han pasado. Los influencers han querido hacer especial hincapié en cómo vivieron su divorcio y cómo fue el embarazo de Cala. Mostrándose sin filtros, la catalana y el canario se confiesan como nunca: “Me ha ayudado mucho el psicólogo”.

Patri Pérez y Lester Duque desvelan si se arrepienten de algo en su relación

Patri Pérez y Lester Duque han aprovechado todas sus confesiones para reflexionar sobre todo lo que han vivido juntos y lo que han hecho a lo largo de estos años. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan si se arrepienten de algo en su relación. En un ejercicio de sinceridad, la catalana desvela lo mal que lo ha pasado en determinados momentos de su relación y se confiesa: “Me lo hiciste pasar muy mal, en el postparto no fuiste muy empático”. ¡Descubre todo lo que han contado para Mediaset Infinity!