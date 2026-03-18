Lidia González 18 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica los motivos de su difícil situación con Lester Duque y habla del límite al que no quiere llegar

La madre de Patri Pérez opina sobre su reconciliación con Lester Duque

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Patri Pérez ha reflexionado mucho sobre su futuro en pareja después de sincerarse sobre el complicado momento que está viviendo. Por ello, después de explicar la crisis que está atravesando, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ toma una drástica relación sobre su relación con Lester Duque. La influencer ha querido ser muy honesta con sus seguidores sobre su realidad actual y confiesa todo lo que piensa. ¡Dale al play para ver lo que le ocurre, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Tiene que cambiar”, confiesa tajantemente. La creadora de contenido no puede más y ha confesado todo lo que tienen que modificar en su relación para poder continuar de la manera más sana posible. Por ello, que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha descubierto todo lo que gasta al mes, ha dado un importante paso que afecta directamente a su futuro con Lester Duque: “No puedo caer en la situación anterior que viví con él”.

Patri Pérez habla del cambio de actitud de Lester Duque

Durante su ruptura, Patri Pérez se sinceró sobre algunas situaciones que llevó a la pareja a tomar la decisión de separarse. Ahora que se están dando una nueva oportunidad y están afrontando su doble paternidad, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del cambio de actitud de Lester Duque. La creadora de contenido se sincera sobre el giro “bastante grande” que ha hecho el padre de sus hijos en su relación: “Si no, no hubiera vuelto con él”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en Mediaset Infinity!