Lidia González 10 MAR 2026 - 15:32h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el resultado del tatuaje y opina sobre él

Patri Pérez está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida y ha querido dejárselo plasmado en la piel para siempre. Después de acudir al estudio de tatuajes, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se tatúa la cara de su hija Cala en el brazo y Lester Duque reacciona. La creadora de contenido ha querido sorprender al padre de sus hijos y lo ha hecho con un regalo muy especial. ¡Dale al play para ver lo que opina, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La influencer está muy emocionada de dar este importante paso y añadir algunos tatuajes más a su colección, entre los que se encuentra el que tiene de su hijo Río. Como no podía ser de otra manera, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ quiere tenerlos presentes a los dos junto a ella para el resto de su vida. La creadora de contenido, que se ha sincerado sobre su situación económica, comparte el proceso completo hasta que tiene la cara de su pequeña en el brazo.

Patri Pérez enseña el resultado de su tatuaje

Patri Pérez ha tomado la decisión de tatuarse la cara de su hija Cala en el brazo y, aunque está muy segura de su decisión, no puede evitar estar nerviosa al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña el resultado de su tatuaje y opina al respecto. Muy sincera, la creadora de contenido confiesa lo que siente ante sus seguidores. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!