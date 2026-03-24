Lidia González 24 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica todos los detalles sobre el punto en el que se encuentra su relación con Enrique

¡No te pierdas el capítulo completo! Disponible en Mediaset Infinity

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Ha llegado el momento de que Andrea Canel actualice todos los detalles de su vida tras participar en el reality de República Dominicana. Después de que Juanpi Vega confesase si volvería con Sandra Barrios, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el delicado momento que vive su relación con Enrique. La creadora de contenido se abre en canal para explicar todos los detalles de la situación que está atravesando y se confiesa como nunca. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

A pesar de que parecía que Andrea y Enrique estaban en el punto más dulce de su relación después de haber superado todas las tentaciones de República Dominicana y que habían fortalecido su amor como nunca, lo cierto es que la situación ha cambiado por completo. Tras tener un cara a cara con Helena Arauz, la creadora de contenido ha hablado claro sobre el estado de su relación en la actualidad: “No estamos en nuestro mejor momento”.

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Si bien es cierto que la propia influencer creía que su relación se había reforzado más que nunca, la verdad es que todo podría haber cambiado entre ellos y la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ revela el motivo por el que viven este momento: “Para que una relación funcione, ambas partes tienen que estar bien”. La creadora de contenido explica todos los detalles sobre lo que está sucediendo y desvela el papel que está adoptando en todo esto: “Quiere estar solo, estoy tirando del carro”.

Andrea Canel cuenta toda la verdad sobre el inicio de su relación con Enrique

Aunque Andrea Canel ya contó en ‘La isla de las tentaciones’ lo enamorados que estaban al comienzo de su romance, ahora se sienta frente a las cámaras de mtmad y cuenta toda la verdad sobre el inicio de su relación con Enrique. La creadora de contenido desvela que su pareja ha sido su primer amor y saca a la luz una impactante anécdota que vivieron juntos: “En nuestra primera cita, me presentó a su abuela”. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles de lo que ha contado, en Mediaset Infinity!

Andrea Canel llega pisando fuerte a mtmad para que todos sus seguidores la conozcan a fondo, más allá de su participación en ‘La isla de las tentaciones’. Por este motivo, la creadora de contenido no solo ha actualizado en qué punto se encuentra su relación con Enrique en este momento, sino que también ha desvelado todos los detalles de su dura infancia tras el accidente de su padre o su rebelde adolescencia. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!