Fiesta 05 ABR 2026 - 20:49h.

'Fiesta' ha mostrado unas imágenes del presentador y la reportera disfrutando juntos de una tarde de toros: "Él es su maestro taurino"

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Aún no nos hemos repuesto de la noticia que destapa una relación entre Aitana Sánchez Gijón y Maxi Iglesias cuando 'Fiesta' anuncia, en exclusiva, una posible nueva pareja formada por dos famosos. Se trata de Ramón García y Gemma Camacho, el mítico presentador de programas de televisión y la periodista que trabaja como reportera y colaboradora en 'El tiempo justo' y que, hace unos meses, se le relacionó con el torero Cayetano Rivera. Os contamos todos los detalles de esta incipiente relación ¿de amistad o de algo más? ¿Qué hay entre Ramón García y Gemma Camacho? ¿Son la nueva pareja famosa?

Ramón García ha sido poco dado a protagonizar noticias en la prensa rosa. Lo último que se supo de su situación sentimental es que, en el mes de julio del año 2021, se separó de su mujer, Patricia Cerezo, tras haber vivido nada más y nada menos que veinticuatro años de matrimonio (fruto de esta relación nacieron sus dos hijas en común, Natalia y Verónica). La separación fue de mutuo acuerdo, tal y como confirmó el propio presentador, y llegó a describir la relación entre ambos como "buenísima" tras la ruptura. Ahora, salen a la luz unas imágenes de Ramón García junto a Gemma Camacho que dispara los rumores de relación.

Las imágenes de Ramón García y Gemma Camacho, al detalle

Era Iván Reboso el encargado de dar los nombres de esta nueva pareja inesperada y que ha pillado a todos por sorpresa. Al parecer, Ramón García y Gemma Camacho habrían sido vistos juntos últimamente y habrían tenido "al menos una cita romántica".

En las imágenes, que 'Fiesta' ha mostrado en directo, Ramón García y Gemma Camacho comparten una entretenida tarde de toros, algo a lo que los dos son muy aficionados. Además, la posible pareja sorpresa de la temporada habría coincidido en una gala benéfica organizada por Arancha de Benito.

Paloma Barrientos se ha puesto en contacto con Ramón García, a quién conoce desde hace años, y ha obtenido la primera reacción del presentador a esta noticia bomba. ¡Dale al play y descubre cuál ha sido la respuesta de Ramón García!