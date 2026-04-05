Fiesta 05 ABR 2026 - 18:44h.

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Tras tres meses alejada de la televisión, Ana María Aldón ha reaparecido esta tarde en 'Fiesta', después de que un equipo del programa se movilizara hasta Sanlúcar de Barrameda para localizarla. La famosa, agradecida por los mensajes de cariño que ha recibido por parte del programa, ha desvelado el motivo por el que abandonó los platós. Una reaparición en la que la diseñadora ha reaccionado a las polémicas imágenes de su expareja, Ortega Cano, en una iglesia.

A finales de abril, un vídeo de Ortega Cano realizando unos estiramientos en el suelo en mitad de un evento benéfico, celebrado en la Iglesia de San Antón del Padre Ángel, se volvían virales en las redes sociales. Una 'performance' que ha suscitado todo tipo de comentarios por las sorprendentes posturas que sacó a relucir el torero a sus 72 años.

Ante la gran viralidad de este momento, el propio José Ortega Cano aclaraba en 'El tiempo justo' su exhibición artística: "A mí me gusta mucho el baile y hacer cosas, tampoco para que se te haga una disertación", aseguraba el torero, quien se ha tomado "a buenas" las reacciones a su actuación.

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La opinión de Ana María Aldón a la 'performance' de Ortega Cano

Ahora ha sido el turno de Ana María Aldón, exnovia de Ortega Cano, de reaccionar a las comentadas imágenes de su expareja: "Yo conozco perfectamente a José, he vivido muchos años con él, y él es artista. Ante todo es persona, pero muy artista. Creo que en ese momento le vino la inspiración y el arte. Creo que se sintió muy artista, a lo mejor en exceso, y se dejó llevar por el momento".

En cuánto a si le sorprendieron los movimientos de Ortega Cano, Ana María Aldón ha respondido con gran sinceridad: "Esa postura, digo 'Se troncha. No se va poder levantar'". Pero ya cuando vi el vídeo tres veces, cuando vi que no era inteligencia artificial, porque no daba crédito a esa postura, pensé que se quedaba ahí".

Y es que Ana María Aldón se ha quedado muy impactada al ver la gran agilidad física de Ortega Cano en su actuación: "Es una persona que tiene una edad, ha pasado por muchas circunstancias y operaciones, y verlo en esa posición... No pensaba verlo en mi vida. Cuando yo lo conocí había que ponerle los calcetines, su capacidad de movilidad era muy limitada. Le ponía cremas en las piernas".

Conchi Ortega Cano, preocupada por su hermano

También, hace unos días, Conchi Ortega, hermana del torero, opinaba sobre la exhibición de Ortega Cano y manifestaba su preocupación por la salud del mismo. Fue Kike Calleja, colaborador de 'Fiesta', quien se puso en contacto con ella para conocer su opinión. "A ver si te crees que a mí me gustó cuando lo vi tirarse en el suelo y todo ese rollo... pues no. (...) Los años no pasan en balde. Mi hermano Paco me dice 'José está muy regular'", fueron las palabras de Conchi.