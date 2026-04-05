Kiko Rivera emite un durísimo comunicado denunciando acoso en redes: "Está afectando a mis hijas"

Fiesta 05 ABR 2026 - 17:52h.

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La entrevista de Kiko Rivera el pasado viernes en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta continúa, 48 horas después, dejando titulares. El hijo de Isabel Pantoja se sentaba en '¡De viernes!' y hablaba como nunca antes de Irene Rosales, la que fuera su mujer y madre de sus dos hijas.

Kiko, sin pelos en la lengua, hablaba de la sevillana en un tono que nunca antes había utilizado llegando a pronunciar frases tan demoledoras como "cuando te pagan todo eso tiene un nombre", comentarios que han sido muy criticados en los platós de televisión y también en las redes sociales.

Han sido muchos los que han visto en las palabras de Kiko Rivera en '¡De viernes!' una inquina incomprensible que hasta hace unas semanas no estaba ahí. Las malas lenguas señalan a Lola García, su pareja desde hace cuatro meses, como la instigadora de la mala relación del DJ con la madre de sus hijas.

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Ahora, apenas 48 horas después de su entrevista en '¡De viernes!', el hijo de Isabel Pantoja se ha visto obligado a emitir un contundente comunicado en redes sociales en el que, aunque reconoce que "ha perdido los papeles y las formas", denuncia el acoso que está recibiendo tras sus polémicas declaraciones.

El DJ ha asegurado que tanto él como su chica están recibiendo a diario insultos, faltas de respeto y ataques personales, y que ha tomado finalmente la firme decisión de tomar medidas legales cuando sea necesario.

El comunicado completo de Kiko Rivera en Instagram

"De verdad… ya está bien. Lola y yo estamos siendo objeto de una cantidad de insultos, faltas de respeto y ataques personales que, sinceramente, no me merezco… y que nos están destrozando por dentro.

Porque esto ya no va de críticas. Esto va de señalar, de machacar, de hacer daño sin ningún tipo de límite… como si no fuéramos personas, como si no tuviéramos corazón, como si no sintiéramos.

Vivimos en una sociedad donde algunos pueden decir lo que quieran, como quieran y cuando quieran… pero cuando uno intenta defenderse, explicar su versión o simplemente decir cómo se siente, entonces se le crucifica.

Y sí… lo digo yo el primero. He perdido las formas. Pero ¿sabéis por qué las pierdo? Porque lo que está pasando es profundamente injusto conmigo y con lola… pero sobre todo porque está afectando a lo más sagrado que tengo en esta vida: mis hijas.

Y eso… eso me rompe por dentro. Eso me puede. Eso hace que a veces no sea capaz de mantener la calma. Soy humano. No soy perfecto. Y cuando ves que se está haciendo daño a tu familia, a tus hijas… duele de una manera que no se puede explicar.

Así que sí… he perdido los papeles. Pero eso no me quita ni un ápice de razón. Ni justifica todo el odio que estamos recibiendo. Porque lo que estamos viviendo no es normal. Es un acoso constante, un juicio público donde parece que todo vale contra nosotros.

Este viernes vuelvo a televisión. Y lo único que quiero es poder hablar, explicar cómo me siento, intentar hacerlo con calma… sin perder los papeles. Pero diciendo TODO lo que tengo que decir. Porque ya está bien de callar. Ya está bien de aguantar. Si lo que voy a decir no gusta… no es mi problema. Yo ya no me voy a callar más.

Y a partir de este momento, cualquier ataque que cruce los límites legales… se va a tratar como lo que es. Ha llegado el momento. De decir la verdad. De que cada uno asuma su responsabilidad. Porque las máscaras las máscaras ya se están cayendo".