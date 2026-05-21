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El futbolista Jota Peleteiro y su mujer, la modelo Ajla Etemovic, han roto su matrimonio, según hemos podido saber en 'El tiempo justo'. Los colaboradores del programa de Telecinco confirman, en base a las fuentes contactadas, que la decisión "ha tomado mucho tiempo" pero ha sido Etemovic quien ha tenido la iniciatvia en base a varios motivos.

Los motivos del divorcio

"Según ella, ha descubierto quién es realmente Jota por faltas de respeto o que no ha sido honesto con ella, le ha engañado", traslada como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia Antonio Rossi. Siempre citando las mismas fuentes, sabemos que la modelo ha visto actitudes en él que no encajan "con la persona que pensaba que era" su marido.

Pero hay más. Se sospecha que existen "terceras personas" que han influido. Así lo comparte el periodista del programa de Telecinco Iván García. "Hace 15 días pone nombre, apellidos y cara a la persona con la que Jota estaría hablando", traslada.

Su ruptura era algo anunciado desde hace tiempo, ya que como ya explicamos en 'El tiempo justo', han pasado varias crisis de pareja en los últimos meses. La periodista Alexia Rivas agrega que, según el entorno de ambos, a Ajla Etemovic le confesaron que Peleteiro "hace vida por Dubái con una chica rusa".