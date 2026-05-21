Lorena Romera 21 MAY 2026 - 09:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre el cambio que quiere dar en su vida

La reacción de Manuel González al ver el beso de Isaac Torres a su hermana

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Isaac Torres ha anunciado un revelador cambio en su vida. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', que acaba de romper su relación con Dana García, ha compartido unos stories en los que desvela los detalles de este revelador giro con el que pretende iniciar una nueva etapa, estrenando su soltería. El catalán, conocido también como Lobo, ha tomado una drástica decisión para renovarse por completo, un "plan de choque" del que está haciendo partícipes a sus seguidores.

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Hace apenas unas semanas, salía a la luz la ruptura sentimental de Isaac Torres y Dana García. La pareja dejaba de seguirse en redes sociales y borraba todas las fotos en las que aparecían juntos. Desde Telecinco Outdoor hablamos en exclusiva con la creadora de contenido, que nos confirmaba la separación. "Por el momento, esto es lo que hay", señalaba. Sin embargo, poco después, los usuarios de las redes publicaban imágenes en las que se les podía ver besándose. Una reconciliación que, aunque parecía un hecho, no ha terminado de confirmarse.

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Y continúa siendo así. Aunque sus seguidores le han preguntado por su situación sentimental, preguntándole directamente que qué ha pasado con Dana, él ha preferido no dar explicaciones. "La primera en la frente", ha comentado el de Barcelona, que había abierto una caja de 'preguntas y respuestas' en su perfil de Instagram y este ha sido el primer mensaje que ha recibido. "La vida, que es muy caprichosa", ha comentado el padre de Mía, sin dar más detalles de la ruptura.

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Lo que sí ha hecho ha sido contar que ha iniciado un estricto proceso de transformación para lograr un cambio físico de aquí al verano. Con el objetivo de lucir su versión más fit de cara a las vacaciones, Lobo se ha puesto en manos de un entrenador personal para comenzar una intensa rutina deportiva. Un reto que ya ha arrancado de manera oficial y que el influencer piensa compartir de principio a fin a través de su perfil de Instagram.

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Dispuesto en convertir esta situación personal en una herramienta de motivación para su público, Isaac Torres ha invitado a sus fans a unirse a este cambio de hábitos. "No podéis imaginaros las agujetas que tengo en las piernas, en el ojete... y en todos lados. Estoy que no me puedo ni mover", ha revelado con humor a través de sus stories de Instagram. Volcado en el culto al cuerpo, Isaac Torres demuestra que está completamente enfocado en pasar página, centrado en sí mismo.