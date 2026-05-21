Lorena Romera 21 MAY 2026 - 16:43h.

El hijo de Isabel Pantoja aclara dónde está su pastor alemán tras ampliar la familia con un cachorro de pomerania

Kiko Rivera y su novia, Lola García, anuncian que amplían la familia

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Kiko Rivera y Lola García han dado el paso más importante de su relación: ampliar su familia. Hace apenas unas horas, el hijo de Isabel Pantoja anunciaba la llegada de León, un cachorro de pomerania que marca un antes y un después en su vida. Al hacer pública la noticia, muchos se han preguntado qué ha hecho con Mambo, la mascota que adoptó el pasado mes de noviembre, poco antes de confirmar su relación con la bailarina.

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La pareja atraviesa uno de los momentos más dulces de su relación tras la llegad a sus vidas de León, el cachorro que ya les ha convertido en las personas más felices del mundo. "Pequeño, juguetón y con una cara que enamora nada más verlo", expresaba el DJ a través de esta publicación de Instagram, donde presentaba a su comunidad al nuevo miembro de su familia.

Rápidamente, sus seguidores se preguntaban qué había pasado entonces con Mambo, el pastor alemán que le acompañaba desde noviembre. A través de un storie, el cantante lo ha aclarado de forma rotunda: "Para los que me preguntáis por Mambo, cosa que me alegra muchísimo, hoy ha entrado en la academia de adiestramiento y estará aproximadamente un mesecito".

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Unas palabras con las que el primo de Anabel Pantoja ha tratado de evitar cualquier especulación respecto al paradero de su otra mascota. "Estoy deseando ver los resultados. Evidentemente, iremos a verle cada semana, aunque hay que esperar 15 días antes de ir a verle", ha explicado el músico con total naturalidad.

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Así, Kiko Rivera ha dejado claro que la llegada del nuevo cachorro no significa, ni mucho menos, que Mambo haya quedado en un segundo plano, sino que se encuentra en un proceso formativo para mejorar la convivencia en el hogar. Y más ahora, que tiene que adaptarla a la llegada de León, el cachorro que le ha convertido en 'papá perruno' junto a Lola García'.