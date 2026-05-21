Lorena Romera 21 MAY 2026 - 13:40h.

La exconcursante de 'Supervivientes' da la última hora sobre su salud y anuncia su nuevo proyecto empresarial

Anita Williams ingresa de urgencia en el hospital tras recibir el alta después de su paso por quirófano

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Anita Williams ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones en los últimos días. Tras tener que ser ingresada de urgencia de nuevo justo después de recibir el alta por una operación en su tabique nasal, saltaban todas las alarmas en torno a su estado de salud. Unos dolores abdominales y unos alarmantes resultados analíticos obligaban a los médicos a realizarle nuevas pruebas. Ahora, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha dado la última hora sobre su estado de salud y ha anunciado una feliz noticia relacionada con un proyecto profesional en el que estaba trabajando.

Muy aliviada, la exconcursante de 'Supervivientes' ha actualizado su perfil de Instagram al salir de la consulta. "Qué contenta estoy, de verdad. Acabo de salir de la doctora, que me ha hecho la ecografía de la vesícula y me ha dicho que la tengo bien. Que está distendida, pero que no me preocupe, que está todo bien", ha relatado a su comunidad.

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La influencer ha explicado que el siguiente paso ahora es acudir a medicina general para indagar en el origen de sus problemas analíticos: "Me ha dicho que tenemos que mirar por qué tengo las transaminasas tan elevadas, porque es una locura". Con estas palabras, la ex de Montoya ha querido trasladar un mensaje de calma total: "Quería dejaros tranquilos, que yo ya me veía otra vez con anestesia y en quirófano".

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Pero los problemas de salud no frenan la mente inquieta de la influencer, que lleva un tiempo trabajando en poner en marcha un proyecto de lo más ilusionante. "Ayer os dije que tenía que contaros mi última locura, así que allá va", ha anunciado a través de un reel, donde ha puesto fin al misterio. Tras el éxito de la firma de ropa que lanzaba el año pasado, Anita Williams ha decidido expandir su imperio textil aliándose con una firma de vestidos.

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La catalana ha contado que conoció a Carol en un viaje en Ave. Durante el trayecto, le contó que se veía obligada a echar el cierre de su marca de vestidos de fiesta. "Le dije que eso no podía ser. Decidimos unir fuerzas para dar salida a piezas increíbles que merecen seguir brillando. ¿La mejor parte? Vais a poder conseguir vestidos espectaculares de invitada a precios muy especiales", ha adelantado entusiasmada, anunciando su nuevo proyecto empresarial.