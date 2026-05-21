Natalia Sette 21 MAY 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' estalla ante las críticas que recibe por tener a su hija "todo el rato" en brazos

Marta Castro y Rodri Fuertes celebran tres años de relación: las románticas fotos

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Marta Castro se encuentra exprimiendo al máximo cada segundo de su nueva maternidad tras dar la bienvenida a su hija en común con Rodri Fuertes el pasado 15 de abril. Tras sincerarse abiertamente sobre la importancia de no idealizar la lactancia materna , la exconcursante de ‘GH VIP’ ha decidido responder a las críticas por “malcriar” a su recién nacida.

La polémica se ha desatado a raíz de un vídeo en el que la influencer aparecía realizando algunas de las tareas del hogar mientras llevaba a su bebé en una mochila de porteo. Una imagen de lo más cotidiana que ha provocado el reproche de una usuaria: “Pero ¿por qué malacostumbráis a l@s niñ@s de esta manera? Pero ¿dónde se ha visto un bebé todo el día en brazos? ¿Estamos locos o qué? Yo es que alucino últimamente con la moda esta”.

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La respuesta de la joven no se ha hecho esperar, respondiendo de forma contundente y aportando todos los beneficios que tiene el contacto directo con un bebé. “Tener a tu bebé en brazos no es 'malcriarlo'. De hecho, para un recién nacido, estar en brazos es casi como seguir dentro de tu tripita: escucha tu corazón, nota tu olor, tu calor y regula mejor todo su cuerpo”, ha argumentado con total firmeza.

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Marta ha insistido en que el porteo ayuda al bienestar de la pequeña: “Se sienten más seguros y tranquilos, lloran menos porque su necesidad de contacto está cubierta, regulan mejor la temperatura, respiración y ritmo cardíaco, ayuda a reducir el estrés y favorece el apego seguro…”. Además, ha querido zanjar la crítica tirando de su humor tan característico: “Y hasta donde yo sé o veo… nadie conoce a un adolescente de 15 años diciendo: 'Mamá, llévame en brazos al instituto que me he acostumbrado'”.

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Poco después, visiblemente molesta por las críticas constantes que reciben las madres en las redes sociales, Marta ha subido una serie de vídeos a sus ‘stories' para terminar de estallar y dejar clara su postura. “La niña no siempre está en brazos, ahora está en el carrito mientras yo estoy haciendo la comida”, ha aclarado en primer lugar. Sin embargo, la influencer ha querido dejar claro que da igual lo que le digan, que seguirá haciendo lo que le parezca mejor.

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“También os digo una cosa, si de 24 horas que tiene el día, 23 estuviera con mi hija en brazos, es mi problema, es mi hija y es mi educación. Voy a coger a mi hija todo lo que a mí me dé la gana”, ha dicho con firmeza. La exmujer de Fonsi Nieto se ha mostrado muy indignada con el mensaje recibido, preguntándose qué espera la gente que se haga con un bebé de apenas unas semanas de vida: “¿Cómo puede criticar alguien por eso? ¿Qué se hace con un bebé recién nacido?”.

Para terminar, Marta ha reflexionado sobre lo rápido que pasa el tiempo y lo mucho que extraña esa demanda física por parte de su hijo mayor. “Ni siquiera mi hijo Hugo, que tiene 5 años, me pide brazos, y qué pena, ojalá me los pidiera porque sería feliz. Estaría cogiendo en brazos a mis hijos todo el rato”, ha concluido. La creadora de contenido deja claro que no piensa privarse de dar todo el amor posible a su bebé por mucho que la cuestionen.