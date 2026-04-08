Rocío Molina 08 ABR 2026 - 14:16h.

La madre de Patricia Ledesma, de 'Gran Hermano 3', comunica que se ha curado de su cáncer de pulmón y bronquios

La vida actual como abuelita todoterreno de Encarni Manfredi, la tertuliana más polémica de los 2000

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Encarni Manfredi, la madre y defensora de Patricia Ledesma - histórica concursante de 'Gran Hermano 3' - ha dado la mejor de las noticias. La que fuera tertuliana de Telecinco y que pasó también por 'Hotel Glam' ha anunciado que ha superado un cáncer de pulmón y bronquio. Una noticia que muy pocos conocían y que ha dejado muy impresionados a sus seguidores.

Ha sido a través de sus redes sociales donde Encarni Manfredi ha querido comunicar que el tratamiento al que se ha sometido ha dado resultado. La tertuliana que hace años se alejó de la televisión y que protagonizó un sonado episodio con Marta López hace doce años por su perro, ha mostrado abiertamente el símbolo que cierra una de las etapas más duras que ha pasado. La andaluza ha compartido un emocionante vídeo en el que se la ve tocando tres veces la campana, manera de transmitir felicidad y esperanza al resto de pacientes.

A través de un emotivo mensaje, Manfredi ha dado a conocer que ha superado su cáncer de pulmón y bronquio y ha agradecido a la ciencia y a los sanitarios su labor y cómo estos le han acompañado en este proceso. "Mis ángeles que están siempre a mi lado", ha expresado en su homenaje desde el cariño. El suyo ha sido un "tratamiento corto, pero efectivo", según sus propias palabras y del que ahora arrastra secuelas con las que está aprendiendo a verse.

"Mi calva a la que no amo, pero me recuerda que el tratamiento que me hizo perder el cabello, me salvo la vida, así que gracias", ha escrito, acompañando estas palabras de varias imágenes sin su peluca rubia. La madre de Patricia Ledesma ha aprovechado su testimonio para mandar un mensaje de aliento a todos aquellos que están pasando por la enfermedad que ella ha vivido. "Lo que me parecía imposible llegó, gracias Dios mío por nunca fallarme. Tocar la campana ha dejado de ser un sueño"

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En sus peores momentos la madre de la exconcursante de 'Gran Hermano 3' se refugió en sus creencias y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. "El mío era de pulmón y bronquio, pero que sepas que hay muchísima gente que se cura. Gracias a Dios hoy en día hay muchos tratamientos y hay que creer, ser positiva. Yo he depositado mucha fe en Dios y la verdad que cuando me venían pensamientos negativos intentaba estar positiva", ha recalcado.

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La reacción de su hija Patricia Ledesma, de 'GH'

Pese a que hubo un tiempo en el que estuvieron distanciadas, su relación ahora es más estrecha que nunca y al igual que sus seguidores al enterarse se han alegrado, su hija Patricia Ledesma, ha querido mandarle un mensaje a su madre. La exconcursante de 'GH' no ha tardado en reaccionar a la recuperación de su madre y sus palabras han sido de lo más aplaudidas. "Mi madre no podía salir de esta de otra forma… Que triunfando", ha escrito en una publicación que acumula cientos mensajes nada más conocerse.