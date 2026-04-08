La terraza con piscina y vistas de la que Anabel Pantoja se despediría si abandona Canarias

Rocío Molina 08 ABR 2026 - 10:46h.

La exconcursante de 'Supervivientes' podría iniciar una nueva etapa que le aleje de su paraíso en Canarias y del rincón favorito de su casa

Anabel Pantoja muestra la realidad de su cuerpo tras dar a luz y se sincera sobre su complejo: "Parece que sigo embarazada"

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La vida de Anabel Pantoja ha dado un vuelco de 180 grados en los últimos meses. Tras cumplir el sueño de ser madre y de trasladarse temporalmente a Madrid para concursar en 'Bailando con las estrellas' donde llegó a la final, la exconcursante de 'Supervivientes' podría enfrentarse a una de las decisiones más difíciles: abandonar su casa de las Islas Canarias con destino a Sevilla para iniciar una nueva etapa, tal como ha desvelado el periodista Antonio Rossi en 'Vamos a ver'. Este posible traslado supone despedirse de muchas cosas, pero seguramente que la más difícil sea su terraza con vistas al mar, la joya de la corona de su casa.

El que ha sido su santuario para la desconexión, su lugar de descanso, baño y donde ha chapoteado por primera vez su pequeña Alma es el principal refugio y rincón favorito de Anabel Pantoja en su casa de las Islas Canarias. Este posible traslado supondría despedirse de un lugar en el que la sobrina de Anabel Pantoja ha compartido momentos íntimos y muy familiares.

De lo que no se ha cansado de presumir y ha hecho tan irrepetible la terraza de la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja es la impresionante piscina con paredes de cristal y con vistas de lo más exclusivas. Con diseño vanguardista y una ventana infinita al al mar, la influencer de 39 años ha disfrutado de puestas de sol, noches estrelladas y de muchos momentos en este espacio al aire libre.

Diseñado este espacio en dos niveles, uno con la piscina y otro con la zona chill out con mesas y sofás en tonos neutros y con mobiliario para terraza, la sobrina de Isabel Pantoja ha compartido muchos momentos rodeada de amigos y familiares en este enclave, que en caso de abandonar Canarias, echará tanto de menos.

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Desde desayunos con su mítico Cola Cao y tostadas en el exterior a sus tempranos baños aprovechando el envidiable tiempo del archipiélago. La pérdida de este estilo de vida al aire libre con la zona de comedor exterior sería de lo que más extrañaría la sobrina de Isabel Pantoja se hacerse real esta nueva etapa de su vida de la que ya se habla.

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Si finalmente se confirma su marcha a Sevilla, Anabel Pantoja no solo dejaría atrás una casa de lujo, el lugar donde ha dado pasos importantes en su vida y se ha estrenado como mamá, sino también un lugar donde ha encontrado mucha paz y unas vistas envidiables frente al mar.