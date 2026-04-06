Marieta responde a las dolorosas críticas que recibe por su físico y su estilo de vida

Natalia Sette 06 ABR 2026 - 19:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' responde de una forma muy original a todos los comentarios negativos que ha recibido los últimos días

Marieta le manda un mensaje a Suso Álvarez antes de su despedida de soltero

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Marieta ha decidido plantar cara a las dolorosas críticas en uno de los momentos más importantes de su vida. A pocas semanas de su boda con Suso Álvarez , la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido un vídeo en el que responde, sin filtros, a los comentarios negativos que recibe a diario sobre su físico y estilo de vida.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que está ultimando todos los detalles de su enlace tras haber entregado recientemente el expediente matrimonial , no atraviesa solo momentos de felicidad. Como ella misma ha mostrado, también tiene que lidiar con mensajes ofensivos en redes sociales.

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En el vídeo, Marieta recopila algunas de las críticas más duras que le han llegado. “Qué sosa eres”, “¿Es un tío?”, “Eres muy pesada, no nos importas”, “Choni sin trabajo” o “¿Guapa? yo no la veo”, son algunos de los comentarios que aparecen en pantalla. Los usuarios de internet no han tenido en opinar duramente sobre todos los aspectos de la vida de la influencer.

Lejos de venirse abajo, su reacción ha sido completamente diferente y original. Mientras se muestran estos mensajes, Marieta aparece en su jardín, junto a la piscina, bailando y cantando al ritmo de “Lush Life” de Zara Larsson.

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Saltando, dando vueltas y lanzando besos a cámara, la ganadora de ‘GH DÚO’ deja claro que no le afectan. “Me dais completamente igual”, ha escrito junto al vídeo. Un mensaje directo con el que marca su tajante postura. Además, su actitud desenfadada refleja el momento personal tan feliz en el que se encuentra.

A punto de casarse y rodeada de sus seres queridos, Marieta parece centrada en disfrutar y no en las opiniones externas. El apoyo no ha tardado en llegar. Su prometido, Suso Álvarez, ha sido uno de los primeros en reaccionar. “Te amo”, ha comentado, acompañado de unos emoticonos de aplausos.

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Otras caras conocidas también han querido respaldarla. “Dilo tete”, ha escrito Tania Déniz. Un mensaje breve pero claro que refuerza la opinión de la de Elche. Entre los seguidores, muchos han aplaudido su forma de gestionar la situación. “Hay mucha amargura en la sociedad española, parece que les incomoda ver feliz a los demás”, ha comentado una usuaria. Otros han destacado su actitud: “Así hay que tomarse las cosas”.

Marieta demuestra que, a pesar de las críticas, está en un momento en el que prioriza su bienestar. La influencer sigue adelante con los preparativos de su boda, centrada en lo que realmente le importa. Marieta deja claro que no piensa dejar de ser ella misma ni cambiar su forma de vivir por las opiniones de los demás.