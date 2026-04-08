Lola Mencía, de 'Supervivientes', se somete a pruebas por un problema de salud

Natalia Sette 08 ABR 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla de los problema de salud que está teniendo y por qué debe someterse a pruebas

Lola Mencía reacciona en exclusiva a la paternidad de Diego Pérez, su expareja, y le manda un mensaje

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Lola Mencía, tras su dura pérdida , ha compartido a través de sus ‘stories’ de Instagram que se está sometiendo a pruebas médicas. La que fuera concursante de ‘Supervivientes' tiene un problema de salud con el que lleva conviviendo durante años y se ha puesto en manos de profesionales para ponerle solución de forma definitiva.

Lejos de centrarse únicamente en tratamientos estéticos , la influencer ha optado por ponerse en manos de especialistas. Su objetivo es claro: encontrar el origen real del problema y solucionarlo desde dentro. “He convivido toda mi vida con granitos, una ya tiene 30 años y le gustaría erradicar esos problemas”, explicaba hace unas semanas.

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En este proceso, Lola se ha sometido a distintas pruebas médicas. “Me hizo analíticas hormonales y tengo el cortisol muy alto”, ha revelado recientemente. Este dato es clave, ya que el cortisol, conocido como la hormona del estrés, puede influir directamente en el estado de la piel.

A raíz de estos resultados, los profesionales le han pautado un tratamiento específico. “Estoy en manos de una doctora por el tema acné adulto, me ha recetado que tome zinc y omega 3 como suplemento”, ha contado. Ambos nutrientes son habituales en este tipo de casos por sus propiedades antiinflamatorias y su impacto positivo en la piel.

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Además, ha incorporado nuevos complementos a su rutina. “Así que estoy empezando con ashwagandha y también con magnesio (que es bueno para todo!)”, ha confesado con sinceridad. La ashwagandha es una planta adaptógena muy utilizada para reducir el estrés y equilibrar el organismo, mientras que el magnesio ayuda a mejorar el descanso y el funcionamiento general del cuerpo.

Este enfoque más completo llega después de que Lola probara también tratamientos de medicina regenerativa. “Quiero empezar a solucionar la piel desde dentro”, le contaba a la doctora. Acudiendo a tratamientos estéticos cómo ha tratamientos recetados por dermatólogos, Lola busca un cambio en su piel duradero.

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La influencer ha compartido con humor uno de los problemas más cotidianos que está teniendo con esta nueva rutina. “No sé si tengo TDA o que directamente soy un desastre, pero si no veo visualmente lo que tengo que tomarme, se me olvida”, confesaba junto a una imagen de su pastillero.

De hecho, ni siquiera así logra organizarse del todo. “Aún así, me he llevado esta mañana el pastillero del ‘lunes’ para tomarme las pastillas, y se me ha olvidado en el trabajo”, ha añadido entre risas, mostrando su lado más natural.