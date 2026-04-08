Eva Isanta, de 'LQSA', habla de la relación con su hijo y con su expareja

Rocío Molina 08 ABR 2026 - 17:37h.

La actriz de 'La que se avecina' ha hablado de la relación con su hijo y del rechazo de este a seguir sus pasos como actor

Así es la vida de Eva Isanta cuando no está dando vida a Maite Figueroa en 'La que se avecina'

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Eva Isanta atraviesa un momento profesional muy bueno al estar inmersa en la gira de teatro de la obra 'Hermanos', sus nuevos proyectos y la grabación de la nueva temporada de 'La que se avecina'. La querida Maite Figueroa reconoce que llevar interpretando durante casi dos décadas ese papel en la serie es un "privilegio", aunque también lo es el haber sabido combinar su trabado de actriz como madre soltera. De su hijo, Álex Rojas de 23 años y su interés o no, por seguir sus pasos y de la relación con su ex, la intérprete ha hablado en una entrevista que ha concedido para la revista 'Diez Minutos'.

A pesar de la enorme popularidad que le ha brindado 'La que se avecina, Eva Isanta tiene los pies en la tierra y sabe lo difícil que es la profesión y los muchos momentos de incertidumbre y "noes" que se llevan. De ahí que se sienta agradecida y casi nunca niegue "una foto, un saludo, o un abrazo" cuando se lo piden porque reconoce que son "muestras de cariño". Una perspectiva que su hijo Álex no ve de la misma manera ahora que está trazando su propio camino.

Aunque hace un tiempo el joven debutó junto a ella en un cortometraje y "él se comportó como un profesional", indica su madre, la experiencia parece que no terminó de calarle. "Soy madre separada y mi hijo ha chupado camerinos, giras, bolos, hasta que el pobre ha dicho: 'Déjame en paz'. Está estudiando marketing y no quiere saber nada de este mundo", ha confesado la actriz.

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Es más, el hecho de repetir tomas es algo que a su hijo es algo que le espantó y aún recuerda Eva Isanta la contestación que le dio: "No entendía cómo me podía gustar esta profesión". Sin embargo, no es algo que ella se tome mal y entiende que con todo lo que él ha visto, haya optado por hacer su propio y distinto camino.

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Su hijo es fruto de su relación con el también actor y productor Rafael Rojas, con el que mantuvo una sólida relación de dos décadas y del que terminó separándose en 2014, cuando Álex ya tenía once años. A él le ha agradecido el papel que ha jugado en todo a pesar de que ya no sean pareja.

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"A los 22 días de nacer mi hijo ya estaba trabajando, me vino con un pan debajo del brazo. Afortunadamente estuvo ahí su padre, que, aunque no seamos pareja, es muy buen padrey mi madre, que fue fundamental", ha recalcado en esta entrevista en la que se ha sincerado tanto sobre su trayectoria profesional como personal.