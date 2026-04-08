Los padres defienden su inocencia y han pedido a la Audiencia de Barcelona que les deje en libertad

Una testigo apunta a la agresividad del padre del bebé maltratado en Barcelona mientras los progenitores defienden que sus lesiones son compatibles con una enfermedad congénita

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El bebé hospitalizado por los presuntos malos tratos y la agresión sexual cometidos por sus progenitores evoluciona favorablemente y ya ha abandonado la UCI, mientras los padres, que defienden su inocencia, han pedido a la Audiencia de Barcelona que les deje en libertad.

Según han informado a EFE este miércoles fuentes cercanas al caso, el bebé, que ahora se encuentra bajo la tutela de la Generalitat, ha abandonado la UCI, aunque sigue ingresado en el centro hospitalario de la Vall d'Hebron de Barcelona, en el que se recupera de las lesiones que presentaba, de las que evoluciona favorablemente.

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Paralelamente, los progenitores, que permanecen en prisión preventiva desde que fueron detenidos el pasado 18 de marzo por los Mossos d'Esquadra, han recurrido ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del juez de enviarles a prisión, defendiendo su inocencia y alegando que no existe riesgo de huida, ni de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva.

Los progenitores mantienen que son inocentes

El magistrado titular de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona desestimó el pasado 30 de marzo el primer recurso de los progenitores, un hombre de 42 años y su mujer de 43, contra su decisión inicial de enviarles a prisión acusados de agredir sexualmente y maltratar a su bebé.

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Los progenitores mantienen que son inocentes y alegan que las lesiones que presentaba el bebé, que cuando ocurrieron los hechos tenía poco más de un mes, podrían obedecer a enfermedades preexistentes o genéticas, entre otras.

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El padre y la madre fueron detenidos por los Mossos el pasado 18 de marzo e ingresaron en prisión preventiva dos días después, el viernes 20 de marzo, acusados de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual al bebé.

La Fiscalía pidió que se decretara prisión para ambos progenitores

Tras la comparecencia ante el juez, la Fiscalía pidió que se decretara prisión para ambos progenitores, que no tienen antecedentes, y que se suspendiera su patria potestad. La Fiscalía argumentó, como motivos para que se enviara a los progenitores a prisión, que existía riesgo de fuga, debido a la elevadas penas por los delitos presuntamente cometidos, así como de reiteración delictiva y de atentar contra bienes jurídicos del menor.

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Los Mossos detuvieron a los progenitores al ser alertados por un centro hospitalario de que sus lesiones podían ser compatibles con malos tratos y agresión sexual. De hecho, el bebé había pasado por diferentes centros asistenciales y hospitalarios de Barcelona antes de llegar a Vall d'Hebron, como el Hospital del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau, por motivos diversos y de diferente consideración.

En una de estas visitas a un centro hospitalario, los profesionales asistenciales activaron el protocolo de maltrato infantil y derivaron al bebé al Hospital Universitario Vall d'Hebron, que es el centro de referencia en estos casos.

A partir de aquí, la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia (DGPPIA) activó el Servicio de Atención Urgente a los Maltratos de la Infancia y la Adolescencia (SAUM) y el protocolo correspondiente.

Este protocolo prevé la retirada inmediata de la tutela a los padres en casos como éste, por lo que el menor se encuentra ahora bajo la protección de la Generalitat. Se da la circunstancia de que la madre, ahora en prisión, trabaja de enfermera en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.