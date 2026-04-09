Rocío Molina 09 ABR 2026 - 11:43h.

La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' lamenta la situación en la que ha quedado su propiedad de Mallorca

Ágatha Ruiz de la Prada detalla cómo es su nueva casa de 372 metros cuadrados: del rincón de bonsáis a su "síndrome de Diógenes"

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Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo "una pesadilla" en la batalla judicial en la que lleva años peleando. La que fuera participante de 'Bailando con las estrellas' ha enfrentado diferentes situaciones con sus propiedades, pero en esta ocasión cada vez ve más negro el desenlace. Y es que la diseñadora lleva dos décadas de litigios con unos activistas por la casa que tiene en la costa dels Pins, Mallorca. Un proceso judicial por el que hace dos años la Dirección General de Costas del Govern balear ordenó la demolición de su piscina al considerarla ilegal.

La diseñadora ha contado el drama que está viviendo en 'Negocio familiar', una serie que se está emitiendo y que se centra en la compraventa de casas de lujo de la mano de la familia Kretz. Ágatha Ruiz de la Prada lleva desde hace años una lucha en los tribunales para mantener la piscina y el embarcadero privados que tiene en su casa de Mallorca, una propiedad que adquirió con su entonces marido Pedro J. Ramírez en 1999 y que ella se quedó tras su separación en 2017.

Una casa que es su refugio en verano y donde le encanta recibir a sus amigos. Sin embargo, esta vivienda está situada sobre un acantilado en donde su piscina y embarcadero dan con el mar. Y eso es lo que la Ley de Costas determinó que era ilegal. Para tratar de no ver este desenlace, la diseñadora puso a la venta esta vivienda y ahora ha lamentado el estado de la piscina y el deterioro que la casa ha sufrido a lo largo de estos años.

"Ahora es un lugar para compostar. Al final destruiremos la piscina, estarán contentos", Ágatha Ruiz de la Prada

"Ha sido la mejor casa del mundo y tenía una piscina bellísima, era maravillosa y ahora es una pesadilla", ha admitido la que fuera concursante de 'Bailando con las estrellas'. Ágatha Ruiz de la Prada resalta que tras todos los litigios que tuvo con los activistas por este enclave del que decían que ocupaba el dominio público marítimo-terrestre, ahora es un "lugar para compostar".

Y, reconoce el que será su final y contra todo lo que ha peleado durante estos años. "Al final destruiremos la piscina. Espero que estén contentos", ha añadido tras mostrar la actual situación de la piscina donde ha destacado que está vacía, sucia y arrasada por la misma naturaleza por su evidente abandono.