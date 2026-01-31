Antía Troncoso 31 ENE 2026 - 00:38h.

La diseñadora y la empresaria, cara a cara, hacen una promesa en su cara a cara definitivo tras años enfrentadas

Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada se volvían a ver las caras en '¡De Viernes!' tras más de seis años enemistadas. La diseñadora de moda y la empresaria tuvieron una larga amistad que se rompió tras las explosivas declaraciones de Carmen cuando Agatha se separó de Pedro J Ramírez. Un conflicto que intentaban resolver esta noche en un combate definitivo, en el que terminaban haciendo una "promesa"

Durante años, Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada mantienen una guerra mediática. Una rivalidad que se remonta al año 2017, cuando estas protagonizaron su primera disputa. El detonante fue un mensaje que Carmen le envió a Ágatha pidiéndole que "controlase los modales" de su pareja, que en aquel entonces era Luis Miguel Rodríguez, el dueño de Desguaces La Torre.

La cosa no quedo aquí y es que, años más tarde, Carmen Lomana se pronunciaba sobre la separación de Ághata Ruiz de la Prada con Pedo J Ramírez con unas duras palabras que provocaban que Ágatha la bloquease definitivamente de su vida tras más de 20 años de amistad. Desde entonces los ataques cruzados entre ellas son constantes.

El cara a cara de Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana

En el plató, la diseñadora y la modelo vivían un tensísimo enfrentamiento en el que recordaban las múltiples discusiones que han tenido a lo largo de los años. Entre otros temas, Ágatha Ruiz de la Prada tachaba a Carmen Lomana de ser una interesada y sacaba los mensajes que la dejaban en evidencia.

Durante este cara a cara, ambas han vuelto a hacerse numerosas acusaciones, por eso, antes de que las dos abandonasen el plató Bea Archidona y Santi Acosta les proponía que se pusiesen la una frente a la otra y se dijesen mutuamente tres virtudes y tres defectos. La primera era Carmen, que destacaba que Ágatha es "muy trabajadora, que puede ser divertida y es generosa".

Por su parte la diseñadora decía: "Se maquilla muy bien, muchas veces va bien vestida y la tercera que tiene un novio estupendo". "Los tienes cuadrados", respondía Carmen Lomana ante las virtudes que estaba destacando Ágatha Ruiz de la Prada sobre ella.

Ágatha y Carmen se hacen una importante promesa

El ambiente volvía a caldearse cuando estas se decían los defectos: "Que no sea tan egocéntrica", soltaba Carmen Lomana, a lo que Agatha decía sobre la empresaria: "Que no sea tan mentirosa". "Yo no me he atrevido a llamarte mentirosa porque es muy feo, pero has mentido como una bellaca", aseguraba Carmen.

Antes de volver a enzarzarse en una nueva disputa, Ágatha tomaba la palabra y proponía: "Voy a intentar estar seis meses sin hablar de Carmen Lomana". "Yo toda la vida", aseguraba la empresaria. Una importante promesa que sellaban con un abrazo. ¿Serán capaces de cumplir su palabra?