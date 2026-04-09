Lidia González 09 ABR 2026 - 12:02h.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela lo que siente realmente por Olatz tras salir a la luz sus deslealtades

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Después de todas las informaciones que han surgido sobre las posibles infidelidades de Albert Barranco y que su pareja haya decidido tomar distancia, llega el momento de que él sea completamente honesto con ella. Tras contar la verdad sobre sus conversaciones con Claudia Bavel y cargar contra ella, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa si está enamorado de Olatz. El influencer se sincera como nunca y ella reacciona a sus palabras. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha sucedido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta, cara a cara, frente a él para hablar de la situación en la que se encuentran y conocer cuáles son los verdaderos sentimientos del catalán hacia ella: “Te voy a decir la realidad”. La creadora de contenido, que ha respondido a las explicaciones de Barranco, ha sido muy clara tras las palabras del que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y se ha abierto en canal frente a él: “Soy muy intensa y, cuando quiero a alguien, lo doy todo y lo siento todo”.

La decisión final de Olatz sobre el futuro de su relación con Barranco

Tras regresar a su tierra y tener unos días de desconexión, Olatz regresa a Barcelona para tener un importante encuentro con él. La que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ tiene un tenso cara a cara con el catalán para comunicarle su decisión final sobre el futuro de su relación. La creadora de contenido explica el motivo por el que ha llegado a esta conclusión y desvela cómo se ha sentido durante el tiempo que ha estado reflexionando tras salir a la luz las deslealtades del exconcursante de ‘Supervivientes’. ¡Dale al play y descúbrelo, en Mediaset Infinity!