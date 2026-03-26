Lidia González 26 MAR 2026 - 11:06h.

El extentador de ‘La isla de las tentaciones’ reconoce los errores que ha cometido en su relación con Olatz y le pide una segunda oportunidad

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Albert Barranco está dispuesto a ser honesto por completo para poder recuperar a la que fuera su pareja después de todo lo que ha pasado entre ellos. Tras de reencontrarse con Olatz y tener un cara a cara con ella, el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la verdad de sus conversaciones con Claudia Bavel. El catalán ha decidido no ocultar nada y sincerarse frente a las cámaras de mtmad. Además, carga contra ella tras sacar a la luz sus conversaciones. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Acepto que está feo”, comienza asumiendo el que fuera concursante de ‘Supervivientes’. El influencer, que ha tenido que enfrentarse a las pruebas de una supuesta infidelidad, ha explicado todos los detalles del contenido de los mensajes que se intercambió con Claudia Bavel. Además, se ha mostrado muy contundente contra ella por sacar lo que sucedió a la luz: “Colgarse de la gente está muy bien, no te puedes fiar ni de tu sombra”.

PUEDE INTERESARTE Olatz cuenta lo que ha pasado tras romper con Albert Barranco

El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ también ha dado el paso de desvelar si alguna vez ha tenido algo con Claudia Bavel. Albert Barranco se sincera sobre su verdadera relación con Claudia Bavel y explica en qué punto se encontraban en ese momento: “Empezamos a hablar de nosotros”. Además, el creador de contenido, cara a cara con Olatz, le dice todo lo que siente por ella. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha pasado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La versión de Claudia Bavel sobre sus mensajes con Albert Barranco

Claudia Bavel se sentaba en el plató de ‘En todas las salsas’ contar todos sus secretos mejor guardados, entre ellos, uno que afectaba directamente a Albert Barranco. La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ daba su versión sobre sus mensajes con el catalán. Sin reparos, la creadora de contenido abría su chat con él y dejaba sin palabras a todos los colaboradores del videopodcast. ¡Dale al play y descubre todo lo que contó, en Mediaset Infinity!