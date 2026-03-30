Lidia González 30 MAR 2026 - 14:12h.

La extentadora de ‘La isla de las tentaciones’, muy tajante con Albert Barranco, explica cómo se siente tras lo que ha ocurrido entre ellos

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Albert Barranco se sentaba frente a las cámaras de mtmad con la firme idea de recuperar el amor y la confianza de Olatz y no ha dudado en sincerarse como nunca con ella. Después de protagonizar un tenso cara a cara en el que han hablado de todas las informaciones que han salido a la luz, la que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona a las explicaciones de Barranco sobre sus supuestas infidelidades. La influencer no se corta la hora de decirle todo lo que piensa y hablar de su situación actual. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha sucedido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Olatz tuvo que enfrentarse, durante su visita a ‘Tentaciones privé’, a imágenes muy complicadas que comprometían la fidelidad de la que, en ese momento, era su pareja. A pesar de que el catalán lo negó en ese mismo momento, todas las informaciones que salieron a la luz y las pruebas que se aportaron, pusieron en jaque su relación. Sin embargo, ahora que ha escuchado todo lo que Barranco tenía que decir, la creadora de contenido se muestra firme con él y desvela si está dispuesta a darle una oportunidad: “No me has demostrado que me has querido”.

Albert Barranco cuenta la verdad de su relación con Claudia Bavel

Después de la primera infidelidad que se puso sobre la mesa de Albert Barranco a Olatz, una nueva protagonista se añadió a este cúmulo de informaciones. Durante su visita a ‘En todas las salsas’, Claudia Bavel sacaba a la luz unos mensajes comprometidos con el catalán mientras aún estaba en su relación con la que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’. Ahora, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta toda la verdad sobre su relación con la influencer. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!

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Olatz, pillada en una sala de maternidad con Barranco: ¿Está embarazada?

Por si fueran pocas todas las informaciones que han salido respecto a la pareja en las últimas semanas, Olatz se sentaba en ‘Tentaciones privé’ para aclarar algo que podría cambiar toda la situación por completo. La que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ ha sido pillada en una sala de maternidad con Albert Barranco y ella ha contado toda la verdad al respecto. La influencer aclara si está embarazada y desvela todos los motivos por los que ha acudido a esta clínica.