Lidia González 26 MAR 2026 - 09:00h.

El extentador de ‘La isla de las tentaciones’ reconoce los errores que ha cometido en su relación con Olatz y le pide una segunda oportunidad

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Albert Barranco está decidido a volver a conquistar a la que fuera su pareja después de que salieran informaciones que le señalaban por haber tenido algunas faltas de respeto hacia ella. Tras salir a la luz las pruebas de una supuesta infidelidad del catalán, el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ pide perdón públicamente a Olatz tras su ruptura y se declara a ella como nunca. Los dos se sientan frente a las cámaras en su estreno en mtmad para confesar cómo se sienten tras todo lo que ha ocurrido entre ellos. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Con un ramo de rosas y muchas ganas de darle todas las explicaciones necesarias, Albert espera a Olatz en su casa para reencontrarse después de haber puesto punto final a su relación. Aunque él ya había dado una primera versión de lo que había sucedido realmente, ahora, ha decidido llegar hasta el final después de todo lo que ha salido a la luz. Ahora que ha pasado el tiempo, los que fueran tentadores de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan todos los detalles sobre cómo ha sido su relación desde que salió a la luz esta información: “Nunca me imaginé esto”.

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Muy firme en su intención de recuperar la confianza que ha perdido de la que fuera su pareja, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ le dedica unas emotivas palabras y se abre en canal para sincerarse sobre sus sentimientos: “Te quiero de verdad”. Después de admitir sus equivocaciones y contar toda la verdad sobre lo que ha sucedido, asegura: “No darnos una oportunidad más sería un error”.

Olatz reacciona a la declaración de Albert Barranco

“Me he dado cuenta de que me falta algo importante en mi vida”, asegura el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ al hablar del tiempo que ha estado separado de la que fuera su pareja. Tras escuchar estas emotivas palabras, Olatz reacciona a la declaración de Albert Barranco y se sincera sobre lo que siente al respecto. Con muchas ganas de contestar a todo lo que le ha dicho, la influencer responde sin filtros.

Albert Barranco se enfrenta a su cara a cara más doloroso con Olatz después de que hayan salido a la luz sus supuestas deslealtades. Con la firme decisión de que se sepa lo que ha sucedido realmente, el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la versión completa de su historia. Además, se sincera y desvela qué ha sucedido realmente con Claudia Bavel. ¡Dale al play y no te pierdas cómo ha sido este reencuentro, en exclusiva, en Mediaset Infintiy!