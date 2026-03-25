Lara Guerra 25 MAR 2026 - 21:14h.

Olatz es pillada en un centro de maternidad con Barranco y Marta Peñate queda atónita al ver la fotografía

Olatz niega su reconciliación con Barranco y Marta Peñate revela nuevos detalles sobre su supuesta infidelidad: "He hablado con ella"

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Olatz llega un día más a 'Tentaciones Privé' para aclarar varios puntos sobre su pasada relación con Barranco, donde además descubre informaciones reveladoras de la chica con la que le habrían sido infiel. Asimismo, Asier Montaño trae una noticia bomba: ¡Una fotografía de Olatz y Barranco en una sala de maternidad!

Asier irrumpía el plató de 'Tentaciones privé' con una importante noticia: "Acaba de llegar una fotografía, que de momento solo va a ver Marta y que el contenido podría cambiar por completo el destino de una pareja de 'La isla de las tentaciones 9'", comenzaba. En este momento, Marta no daba crédito.

Olatz aclara si está embarazada en 'Tentaciones Privé' y Marta Peñate se sorprende ante la foto: "Da para hablar"

Olatz muy nerviosa pedía conocer dicha información: "Esto es una imagen del pasado jueves, en ella se ve a Barranco y Olatz en la sala de espera de una planta de maternidad de un centro médico". La extentadora asegura en el vídeo que, sí es verdad que está en esa foto junto a él, y no ha dudado en desvelar los motivos que la llevaron hasta esa clínica y el por qué acudía junto a Barranco después de confesar que no están juntos. Marta sin dudarlo, asegura que la foto "da para hablar. Salen los dos con un bebé de fondo en una planta de maternidad".