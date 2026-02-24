Lidia González 24 FEB 2026 - 18:30h.

La influencer desvela el contenido de sus conversaciones con el extentador de ‘La isla de las tentaciones’, quien mantiene una relación con Olatz

Claudia Bavel llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ para desvelar todos los secretos que aún tiene guardados, en concreto su vínculo con una persona que está muy de actualidad últimamente. La creadora de contenido saca a la luz sus mensajes con Albert Barranco, participante de ‘La isla de las tentaciones’. La influencer ha dejado sin palabras a los colaboradores del videopodcast puesto que estas conversaciones han existido cuando el catalán ya estaba con su pareja. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

En medio de la polémica en la que está sumido el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ por su posible infidelidad a Olatz, las deslealtades del catalán no dejan de destaparse. Ahora, Claudia Bavel ha desvelado que ha mantenido conversaciones “tonteando” con él mientras este mantiene una relación con la vasca. Incluso, la influencer se atreve a mostrar estas conversaciones a los colaboradores: “Hay una el 5 de enero, ese día estuvo con otra chica”.

“La última conversación es del viernes”, confiesa la creadora de contenido. Sin filtros, Claudia explica qué tipo de relación mantiene con el catalán y aclara si ha tenido algo con él. La influencer no tiene reparos al contar el contenido de los mensajes que se intercambia con Barranco y deja muy claro lo que hay entre ellos.

Claudia Bavel tiene muchas cosas que contar y no se ha guardado nada durante su visita a ‘En todas las salsas’. La creadora de contenido ha recordado su relación con Iker Casillas, un idilio que la colocó en el centro de la polémica hace unos meses, y habla sobre su situación actual con el exfutbolista.

Pero su vínculo con el madridista no es el único que ha sacado a relucir, sino que la influencer ha contado todos los detalles sobre sus conversaciones con Albert Barranco y sus mensajes más íntimos con un conocido actor. ¡No te pierdas lo que ha contado, en Mediaset Infinity!