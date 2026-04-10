Rocío Molina 10 ABR 2026 - 14:41h.

El exconcursante de la primera edición de 'Gran Hermano' ha revelado que su madre padece un tumor de páncreas

Íñigo González, de 'GH 1', se casa: su mujer, los invitados y todos los datos del enlace

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Íñigo González de Sosa, exconcursante de la primera edición de 'Gran Hermano' ha conmovido a sus seguidores al compartir una durísima noticia personal que le ha afectado mucho nada más enterarse. El ceutí, que con 23 años formo parte del experimento televisivo que le cambió la vida, ha recibido un duro mazazo del que se ha desahogado a través de sus redes.

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El concursante de 'GH' que quedó en la memoria de los seguidores como el joven del 'polo verde' ha revelado que su madre padece un tumor de páncreas, una noticia que ha recibido recientemente por ella vía teléfono y que ha impactado profundamente a Íñigo González.

A través de una carta que ha dedicado a su progenitora el ceutí, que trabaja actualmente de profesor, ha tratado de hacerse a la idea de este duro golpe con el que afronta este diagnóstico. "Hola mamá, hoy me has llamado por teléfono y me has dicho que tienes un tumor en el páncreas con una tranquilidad y una fortaleza increíbles", ha escrito de cómo se ha enterado de todo.

El exconcursante de 'GH 1' prosigue reproduciendo lo que le ha dicho su madre para tranquilizarle. "Me has dicho: 'Es pequeño, me lo quitan y todo va a salir muy bien'", ha contado de cómo ella ha tratado de transmitirle calma. Sin embargo, Íñigo González ha admitido que tras conocer esta mala noticia se ha derrumbado.

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"Me he hundido y he llorado como un niño pequeño desconsolado, se me ha caído el alma", ha reconocido, a pesar del optimismo de su progenitora. Para Íñigo González ha sido un golpe emocional muy devastador y ha aprovechado esta carta para pedirle perdón por las ausencias y estar menos pendiente de ella cuando su pico de fama era más alto tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra.

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El sincero "perdón de Íñigo González a su madre

El exconcursante de 'GH 1' ha aprovechado estas líneas para disculparse públicamente con su madre y demostrarle cuánto la quiere. "Estoy contigo y quiero que sepas que te quiero muchísimo. Te pido perdón por ser tan 'madrero' y por estar tan apegado a ti, pero también por haberte dejado de lado cuando ese imbécil salía por la tele; realmente nunca supe lo que estaba haciendo", ha confesado.

A la espera de que llegue esa operación lo antes posible y sucedan las cosas como le ha dicho su madre, Íñigo González ha hecho su propio homenaje a la mujer que le dio la vida y decirle lo que siente realmente.

"Te dedicaría páginas y páginas para hablar de lo buena persona que eres y de todo lo que has hecho por los demás. Muchos lo guardan en silencio, pero tanto tú como yo sabemos que has ayudado a miles de personas sin esperar nada a cambio. Te quiero", ha escrito, compartiendo la imagen de cuando de cuando ella como madrina le acompañó agarrada del brazo en el día de su boda.