Natalia Sette 25 MAY 2026 - 13:34h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' viaja desde Barcelona para estar junto al jugador del Getafe en una noche tan importante para él

Estela Grande y Juan Iglesias comunican una feliz noticia dos meses después de nacer sus mellizos

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Estela Grande sigue en shock tras todo lo que ha vivido este fin de semana. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ ya adelantaba que eran los primeros días que iba a pasar lejos de sus bebés por trabajo . Pero no solo eso, Juan Iglesias, su novio y jugador del Getafe, se jugaba la entrada a Europa. Entre toda esta montaña rusa de emociones, la influencer lo ha sorprendido en su noche más especial y él ha publicado unas bonitas palabras de agradecimiento.

La creadora de contenido viajó el viernes a Barcelona por temas de trabajo y aunque su intención era pasar allí todo el fin de semana, tenía algo más importante en Madrid. El Getafe tenía uno de los partidos más importantes de su vida, se jugaba una plaza para la competiciones europeas y la Conference League. Estela, que ha estado al lado de su chico en cada momento de esta temporada , no podía perderse ese momento.

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“Estaba en Barcelona trabajando pero pude coger un vuelo y llegar directamente al partido, fue sorpresa para Juan que no me esperaba. No podía no vivir esto con él”, ha escrito emocionada en un video dónde se ve al futbolista pletórico, saludando a todo el mundo en el campo. Para la joven era impensable que Juan celebrara solo una victoria tan importante.

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“Ha sido un fin de semana tan especial. Como te merecías este amor, el Getafe es de Europa”, ha puesto en un carrusel de imágenes subidas a Instagram. En ellas se ve al equipo de fútbol de su chico celebrando el final del partido y muchas fotos de ella con su novio, con sonrisas de oreja a oreja. También publica un video en el que sale muy emocionada, con lágrimas en los ojos, al ver al padre de sus hijos cumplir un sueño.

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Por su parte, el futbolista le ha dedicado unas bonitas palabras tras el gesto que tuvo su novia. “Gracias amor por otra temporada juntos, por los buenos y malos momentos y por seguir disfrutando de la vida juntos”, ha escrito sobre una foto de ambos. Además, le ha agradecido enormemente “que llegara a tiempo” en un momento tan especial e importante para él.