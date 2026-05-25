Lorena Romera 25 MAY 2026 - 11:27h.

El escritor ha recibido el sacramento de la confirmación arropado por su pareja antes de su encuentro con el pontífice

Patricia Pardo y Christian Gálvez presentarán el encuentro con el Papa: "Somos profundamente creyentes"

Compartir







A pocos días de asumir uno de sus mayores retos profesionales y personales, Christian Gálvez y Patricia Pardo han vivido un momento de lo más significativo para ellos, de profunda trascendencia espiritual. El presentador ha recibido el sacramento de la confirmación arropado por su pareja, consolidando así su fe católica antes de presentar el acto del Papa León XIV en el estado Santiago Bernabéu, en Madrid.

En vísperas de su encuentro con el pontífice, el escritor ha dado el paso definitivo en su identidad religiosa al reafirmar sus votos bautismales en una íntima ceremonia litúrgica que ha tenido lugar en la Nueva Iglesia de Santa Cruz de Liáns, en tierras gallegas. Buscando la máxima solemnidad, la pareja acudió sola, sin comitiva ni grandes festejos, priorizando el valor místico de un momento como este. Tanto Christian como Patricia se involucraron activamente, siendo los encargados de proclamar las lecturas sagradas, un preámbulo idóneo para lo que vivirán en pocas semanas en el Bernabéu, donde ejercerán de maestros de ceremonias.

Al recibir la confirmación, Gálvez no solo completa sus sacramentos de iniciación cristiana, sino que, junto a Pardo, blinda espiritualmente una labor que consideran el mayor honor de sus carreras. En sus propias declaraciones, los presentadores confesaron sentirse "bendecidos" y "abrumados", reiterando que su fe es la guía que ilumina su camino diario y que afrontan su histórica cita en el Bernabéu con el espíritu plenamente renovado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y es que esta renovación de sus promesas de fe llega en el momento más oportuno: el próximo 8 de junio, ambos comunicadores asumirán la gran responsabilidad de guiar y presentar el multitudinario acto central que el pontífice León XIV oficiará en el estadio Santiago Bernabéu ante más de 60.000 fieles.