Natalia Sette 25 MAY 2026 - 12:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se muestra tajante con aquellos padres que utilizan la violencia en la educación de sus hijos

Adara Molinero celebra una nueva etapa de su hijo de siete años

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Adara Molinero ha vuelto a crear debate entre sus seguidores con una nueva reflexión. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ está acostumbrada a hablar con total libertad de la educación que sigue con su hija y todas aquellas cosas que hace como madre . Esta vez, ha sido muy tajante al hablar de aquellos padres que pegan a sus hijos cuando hacen algo que está mal.

No es un secreto para nadie que la educación que la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ sigue con su hijo de 7 años es muy liberal. Le gusta fomentar la libre expresión del pequeño , las charlas sobre sentimientos y el respeto en la crianza. Lo que tiene muy claro, es que jamás utilizaría la violencia como castigo. “¿Por qué se ha normalizado pegar a los niños? Ya sea una cachetada o zarandearlo delante de todo el mundo en la calle o en tu casa el típico azote”, ha comenzado diciendo visiblemente molesta.

La influencer se ha topado con un situación muy incómoda mientras estaba en una cafetería con su hijo y no ha dudo en compartirla para crear conciencia. “Vi como una madre, porque su hijo estaba teniendo la típica perreta, con la mano le dio en la cara”, ha contado mientras imitaba el gesto con la mano.

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Esto le ha hecho pensar que está demasiado normalizado ejercer violencia contra los niños y no se puede permitir. “No entiendo por qué nos manifestamos para que a la mujer o a los animales no se les pegue, que estoy totalmente de acuerdo, y este tan normalizado que a los niños si”, ha continuado diciendo. Adara tiene claro que los padres que le pegan a sus hijos los están maltratando, no educando. La influencer opina que si como progenitor no tienes la capacidad para manejar una situación en la que tu hijo se desregule, es un problema grave.

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“Lo que no puede ser es que un niño de 5 o 7 años te saque de tus casillas. A mi muchas veces me ha sobrepasado la situación pero te pesaras, te regulas, y luego vuelves e intentas regular a tu hijo. No coges y le sueltas un tortazo”, ha afirmado tajante. Para concluir su discurso sobre la violencia hacia los niños, la influencer lanza un mensaje claro: si presencias una situación así, denuncia.

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“Si ves una situación así en la calle, como mínimo, tienes que intervenir y llamar a la policía. Si no haces algo eres cómplice de esa situación. A los niños no se les toca. Eso no es educación”, ha zanjado. Como era de esperar, los comentarios de la publicación se han convertido en una batalla de opiniones contrarias. Por un lado, aquellos que están completamente de acuerdo con Adara Molinero y aplauden su discurso. Por otros, aquellos usuarios que consideran que “una torta de vez en cuando” no crea traumas en los niños.