Lorena Romera 25 MAY 2026 - 13:58h.

La amante del ganador de 'Supervivientes' ha celebrado la fiesta de revelación de sexo de su bebé, con temática de ositos de peluche

Rocío Muñoz planta cara a Omar Montes y responde a sus burlas: "Se está riendo de su hijo"

Compartir







En medio de uno de los momentos más convulsos de su vida a nivel mediático, Rocío Martín se refugia en la felicidad de su embarazo. La empresaria, que asegura estar embarazada de Omar Montes -que está evitando a toda costa pronunciarse públicamente sobre esta futura paternidad-, ha celebrado el gender reveal de su bebé. Una fiesta para la que ha contado con la ayuda de su familia y que ha estado cargada de emoción y momentos mágicos.

PUEDE INTERESARTE La novia de Omar Montes lanza un significativo mensaje tras salir a la luz su presunta futura paternidad

A pesar de que todas las miradas están puestas en ella, la CEO de una clínica de estética ha querido dejar claro que su máxima prioridad e ilusión es la criatura que lleva dentro, manteniéndose firme gracias al apoyo incondicional de su entorno más íntimo. Lejos de esconderse, la empresaria ha querido hacer partícipes a sus seguidores del momento tan especial que ha vivido: la revelación del sexo de su bebé. La televisiva ha compartido imágenes de la espectacular decoración que ella misma ha diseñado para la ocasión.

Tal y como se puede apreciar en las instantáneas, el evento se ha celebrado en un acogedor espacio al aire libre cubierto bajo un techo de madera que aportaba calidez al ambiente. La temática elegida ha girado en torno al tierno concepto de los ositos de peluche, combinando una cuidada paleta cromática en tonos pastel (azul celeste y rosa empolvado), ideal para mantener la incógnita del sexo del bebé hasta el último segundo.

PUEDE INTERESARTE El encontronazo con la prensa de Lola Romero tras salir a la luz la presunta paternidad de Omar Montes

Canal de Whatsapp de Telecinco

Presidiendo la sala, un gran mural decorativo que muestra a dos ositos de peluche sosteniendo globos flotando entre nubes celestiales, acompañado por la gran pregunta: "He or She? What will baby be?" ("¿Él o ella? ¿Qué será el bebé?"). Frente al mural, dos mesas simétricas albergan un gran banquete de dulces: elegantes torres de cupcakes, pequeños aperitivos personalizados y soportes de cristal con golosinas minuciosamente seleccionadas según el color. Y para rematar la decoración, globos de los colores escogidos para la celebración y todo tipo de detalles personalizados para los invitados.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No puedo expresar la felicidad y la emoción que siento en este día. Diseñé cada detalle y cada rincón con todo mi amor y lo hice realidad gracias a la ayuda de mi familia", ha señalado la empresaria en esta publicación en la que muestra todos los detalles. "Hoy este lugar se llena de magia mientras esperamos saber si... ¿serás mi príncipe o mi princesa? ¡Qué nervios!", ha expresado emocionada a través de su perfil de Instagram, donde sus seguidores esperan a conocer el sexo del bebé que estaría esperando con Omar Montes.