El artista protagonizó un concierto multitudinario en el que combinó temas recientes con algunos de sus míticos

El artista ha hecho historia al convertirse en el cantante mejor pagado del evento

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El cantante Justin Bieber ha vuelto a subirse a un gran escenario este fin de semana con su participación en el Coachella, marcando uno de sus regresos más esperados tras varios años alejado de giras multitudinarias.

El artista protagonizó un concierto multitudinario en el que combinó temas recientes con un recorrido por los momentos más reconocibles de su carrera.

Su actuación, recordando sus inicios

La actuación arrancó con canciones de su etapa más actual, en un arranque que fue alternando entre momentos más enérgicos y otros de tono más íntimo. En ese contexto, recuperó algunos de los temas que marcaron sus inicios, como 'Baby', además de recordar la etapa en la que se dio a conocer en internet siendo apenas un adolescente.

Además, el artista ha hecho historia al convertirse en el cantante mejor pagado del evento, cerca de los nueve millones de euros.

Otra de las sorpresas del Coachella ha sido la presencia de Jennifer López, apareciendo por sorpresa en la actuación de David Guetta para cantar juntos 'Save Me Tonight'.

El encuentro, uno de los más importantes de la industria musical, se celebra en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, repitiendo las actuaciones de los mismos artistas