Juan Arcones 12 ABR 2026 - 10:30h.

Karol G será la primera mujer latina en encabezar el cartel del festival Coachella

Karol G rompe su silencio y habla por fin de su ruptura con Feid: "Tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí'

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Karol G es uno de los grandes estandartes de la música latinoamericana de la actualidad. La artista, nacida en Colombia hace 35 años, es una de las cantantes más escuchadas en el mundo. Y es que ahí están éxitos indiscutibles como ‘Provenza’, ‘Si antes te hubiera conocido’ o la ya muy lejana en el tiempo ‘Tusa’. Conocida en todos lados como La Bichota, Karol G -de nombre Carolina Giraldo Navarro- ha vuelto a poner de moda, si es que alguna vez no lo estuvo, la música colombiana. Aunque su último disco, el muy esperado ‘Tropicoqueta’, no haya estado a altura de las expectativas.

Algo que no le ha impedido ser una de las cabezas de cartel del prestigioso festival de Coachella este 2026. ¿Cómo ha llegado Karol G hasta un evento de tal envergadura? Mucho ha llovido desde que lanzara una de sus primeras canciones, ‘En la playa’, allá por 2007. Desde entonces, ha conseguido ser la primera mujer en debutar en el número 1 del Billboard 200 con un álbum en español, con su disco más famoso: ‘Mañana será bonito’. Gracias a este disco, La Bichota llenó cuatro días seguidos el Santiago Bernabéu, con aquella actuación estelar de la canción ‘Rosas’, de La Oreja de Van Gogh, junto a Amaia Montero.

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Lo curioso es que la música llegó a su vida después de que se frustrara su sueño: ser piloto de motocross. “Me hubiera gustado hacerlo como profesión, pero en mi casa estaba superprohibido. Mi papá nunca estuvo de acuerdo porque mis primos se accidentaban y no quería ver eso en mí”, explicó la artista en una entrevista para RedBull.

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Había mucha expectación con su nuevo trabajo después del superventas ‘Mañana será bonito’, pero iba a ser muy difícil ya no solo estar a la altura, sino superarse. ¿Spoiler? No lo ha conseguido. Y, aunque las cifras en streaming son bastante sólidas, han supuesto un enorme bajón (solo 6 de 20 superan los 100 millones de reproducciones, mientras que en su anterior trabajo la cifra asciende a 15 de 17), salvando el mencionado ‘Si antes te hubiera conocido’. Y es que este álbum no ha dado ningún 'hit' a nivel global comparable con su anterior trabajo. La crítica no se ha mostrado muy entusiasmada con un álbum más arriesgado, y los fans tampoco lo han recibido con el mismo entusiasmo de antaño.

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A eso hay que sumarle las continuas críticas en redes por sus parecidos con Rosalía, acusándola de copiar la estrategia de la cantante catalana que usó en su ‘Motomami’. Las redes están repletas de comparaciones entre ambas artistas: las uñas postizas, canciones con estilos muy similares o incluso el uso de la palabra ‘saoco’. Todas estas similitudes han mermado el impacto de Karol G que, incluso ha tenido que salir a la palestra a desmentirlo, insistiendo en que ella se inspira en multitud de artistas, y no por ello se puede decir que los esté copiando.

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Aunque lo cierto es que no son mejores amigas ni mucho menos. “Tengo que ser honesta, no somos las artistas más cercanas. Yo tengo amistad con otras artistas femeninas de la música y con ella es algo como colegas de la industria, pero yo siento, o al menos creo yo, que hay una admiración de cada una de nosotras hacia la otra y un respeto de lo que hacemos”, admitió la cantante colombiana en una entrevista para la radio colombiana La W.

Pese a todo ello, Karol G sigue siendo una artista de renombre internacional, y que vaya a ser una de las cabezas de cartel en Coachella es buena noticia para la música en español. Sin embargo, curiosamente, Rosalía ya estuvo en el festival en 2024, aunque no fue cabeza de cartel (lo era Blackpink ese día). Una de las múltiples comparaciones a las que se enfrenta La Bichota, que se enfrenta a una auténtica prueba de fuego con el prestigioso festival, sobre todo por no haber hecho gira con este último disco.

“‘Mañana será Bonito’ fue una etapa que me cambió la vida, pero me drenó hasta la última gota de energía. No se imaginan los nervios y la ansiedad que he sentido estos últimos días. Necesito parar, necesito ser Carolina otra vez, estar en mi casa, con mi familia y procesar todo lo que ha pasado. Mi cuerpo y mi mente me están pidiendo un descanso a gritos”, escribió la artista en su Telegram tras finalizar una gira de 14 meses, que le llevó a 30 ciudades (haciendo cerca de 70 conciertos). Aunque hay rumores de que, tras su paso por Coachella, podría anunciar fechas de una nueva gira más intimista y pequeña.

Su ruptura con Feid

Tras tres años siendo la pareja de oro del género urbano, la separación a principios de 2026 entre Karol G y Feid nos dejó totalmente sorprendidos. Aunque el cierre fue "amistoso" —incluso coincidieron cordialmente en los Grammys—, es evidente que el magnetismo mediático de Karol sufrió un duro golpe después de que ambos artistas separaran sus caminos. “El año pasado... la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas”, comentó la artista en una entrevista para 'Playboy'.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, siendo honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos son cuando estoy sola. Como buena latina de familia tradicional, te enseñan a entregarte completamente a las relaciones, hasta un punto en el que hasta puedes perderte a ti misma… Cuando terminé mi última relación, al principio sentí: 'Guau, acá estoy de nuevo'. Pero luego lo vi como: 'Guau, qué bonito que tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí’".

Yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir. Cordon Press

Y ese que antes de su relación con Feid, la cantante estuvo con Anuel AA, y fue un auténtico vía crucis para ella, como reveló en su documental ‘Karol G: Mañana será bonito’. "En mi relación pasada, fue muy tóxico salir de ahí. Muy difícil […]. Yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir. Yo sentía que, como persona, no tenía un valor. No podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que no, como que era algo de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir”.

Por suerte, pudo dejarlo atrás, y ahora se prepara para lo que ella define como “el comienzo” de su carrera: Coachella. ¿Logrará triunfar y dar, por fin, un sentido estético a su propuesta con ‘Tropicoqueta’?