Ha sido la propia influencer quien ha querido explicar lo ocurrido con un breve mensaje publicado en Instagram

La influencer ha agradecido el cariño que ha recibido tras su dura pérdida

Compartir







La influencer española María Fernández-Rubíes ha comunicado a través de sus redes sociales que ha perdido al bebé que esperaba, una noticia que ha compartido con sus seguidores tras varios días de silencio. La creadora de contenido, que había comunicado recientemente su embarazo, atraviesa ahora un momento personal delicado junto a su entorno más cercano.

Ha sido ella misma quien ha querido explicar lo ocurrido con un breve mensaje publicado en Instagram, en el que reconoce la dureza de los últimos días y agradece el apoyo recibido. “Familia, el domingo pasado perdimos a nuestro bebé y han sido unos días duros. Os contaré más cuando me sienta preparada. Gracias por el cariño a todas las personas que me habéis escrito preocupada”, ha escrito la influencer en sus redes sociales.

"Nunca dejarás de estar en mi corazón Roque"

Junto a la imagen, y en inglés se puede leer una frase que le dedica a su pequeño Roque, como así habían decidido su marido, Manuel Losada, y ella, llamar a su hijo: "Nunca llegaste a estar en mis brazos, pero nunca dejarás de estar en mi corazón Roque".

María Fernández-Rubíes y Manu Losada se casaron en febrero de 2018 tras cinco años de noviazgo. En septiembre de 2020 se estrenaron como papás con el nacimiento de su hijo Nico y en febrero de 2023 llegaba al mundo su segundo hijo, Patricio, al que llaman cariñosamente 'Patito'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La noticia de la pérdida ha generado una oleada de mensajes de apoyo por parte de seguidores y rostros conocidos, en un momento en el que la propia influencer ha pedido tiempo y privacidad antes de dar más detalles sobre lo ocurrido.