El 12 de abril de 2024, el bailaor consiguió la libertad provisional tras ser acusado de un delito de tráfico de drogas. Dos meses después, fue absuelto

Rafael Amargo reaparece tras su bache de salud y revela que ha estado ingresado en un psiquiátrico

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Este domingo, 12 de abril, se cumplen dos años desde que Rafael Amargo salió de prisión tras un proceso judicial que cambió por completo su vida personal y profesional. Dos meses después de abandonar el centro penitenciario, la justicia dictaminó su absolución total, cerrando un capítulo que, sin embargo, todavía sigue marcando su día a día.

Por ello, desde la web de Informativos Telecinco nos hemos puesto en contacto con su mujer, Luciana Bongianino, quien nos ha revelado en exclusiva cómo están viviendo ahora las secuelas de su detención.

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Su detención, paso por la cárcel y absolución

Todo comenzó en 2020 con una investigación que situó al coreógrafo en el centro de un caso que generó un enorme impacto mediático. Un proceso que lo tuvo durante años en el punto de mira y que podía haberle costado nueve años de cárcel. Su arresto y posterior ingreso en prisión preventiva respondieron a acusaciones relacionadas con un presunto delito de tráfico de drogas.

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Durante casi un lustro, su nombre copó un sinfín de titulares y debates, generando un juicio paralelo que, según nos explica su esposa, resultó devastador. El artista, que siempre defendió su inocencia, tuvo que enfrentarse no solo a la justicia, sino también a la exposición pública.

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Durante cinco meses permaneció en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, por el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas tras su detención previa. El 12 de abril de 2024, Amargo obtuvo la libertad provisional. Un momento clave no solo por lo que suponía a nivel personal, sino porque abría la puerta a la resolución definitiva del caso.

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Apenas dos meses después, la justicia lo absolvió completamente, dejando claro que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones. Sin embargo, según nos confiesa Bongianino, la absolución no tuvo el mismo eco mediático que su detención. Y el "daño" que han causado en sus vidas, sobre todo en el ámbito profesional, de acuerdo a sus palabras, es irreparable.

Desde entonces, la vida del bailaor ha transitado entre la reconstrucción personal y la intensa lucha por recuperar su espacio profesional. "Rafa no quiere venganza… pero irse con las manos vacías, tampoco", nos aclara, asegurando que el dolor que ha sufrido merece, al menos, una reparación moral y profesional.

La vida actual de Rafael Amargo

Tras recuperarse de una infección en el colón que sufrió el año pasado y estar ingresado en un centro psiquiátrico, consecuencia directa del estrés y la presión de aquel proceso judicial, Amargo sigue apostando por su carrera.

Tal y como nos adelanta su esposa, Amargo se encuentra en medio de un proyecto, en concreto, de teatro, sin embargo, "nadie lo quiere publicitar porque prefieren obviarlo". "¿Cómo se entera la gente que está en cartel?", se pregunta, visiblemente preocupada. Y es que la falta de apoyo y visibilidad es, según ella, uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta actualmente el artista.

Su próximo espectáculo en Madrid representa no solo una oportunidad artística, sino también una forma de reivindicación. Este no es el único éxito que ahora puede disfrutar. Además, está a punto de recibir un premio como uno de los nombres clave del flamenco contemporáneo.

Rafael ha sido galardonado en los Premios Europa Multicultural a la Trayectoria Artística que se celebrarán el próximo 17 de abril en Madrid. Desde la organización aseguran que su figura representa "el último de una generación que rompió con todo".

Y no termina ahí. Este pasado sábado, 11 de abril, Amargo rindió tributo a Salvador Dalí en el Real Círculo Artístico de Barcelona. Aunque Luciana insiste en que el momento actual debería ser diferente. "Querían que hablara la justicia… y ahora tampoco les conviene lo que la justicia ha dicho. Cuando, humanamente, ahora es cuando necesita ayuda", afirma.

El propio coreógrafo confesó el pasado mes de enero al programa de Telecinco '¡Vaya fama!' las presiones que está soportando tras haber sido puesto en libertad hace ya dos años y aseverando que, incluso, se encontraba "en peligro".

"Si me ven muerto en una cuneta ya sabéis por lo que ha sido, yo no quiero acusar a nadie, pero no me están haciendo la vida nada fácil. He sido un artista que se gana la vida con su arte, ¿que he tenido una etapa oscura porque tenía mucho dinero? Pues sí, pero no merezco que se me trate así", puntualizaba en el espacio.

"He llorado mucho y he llorado con mucha rabia, he sido víctima de un delito provocado. He estado cinco años en un sofá porque me han quitado el pasaporte. He sido víctima también de todo tipo de habladurías que eran falsas. Yo voy por la calle y todavía hay gente que se sorprende de que esté libre, porque en la televisión no ha interesado contar que he sido absuelto. Sigo cancelado y vetado en muchísimos sitios", sentenciaba.