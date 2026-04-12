Fiesta 12 ABR 2026 - 18:26h.

Irene Villa y su marido no comparten casa pese a que se casaron hace algunos meses: "Es mejor echarse de menos que echarse de más"

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Amor a distancia, ese es el tema sobre el que Irene Villa y su marido, David Serrato, han venido a hablar a 'Fiesta'. La empresaria y su chico son lo que podría definirse como pareja LAT, o lo que es lo mismo, una pareja que no convive en la misma casa pese a estar casados.

Irene, que tenía muy claro lo que buscaba después de separarse del padre de sus tres hijos, le ha explicado a Emma García lo que quería para su vida:

"Durante el tiempo en el que yo estuve soltera estuve pensando en lo que yo quería para mi vida, cuando no sabes lo que quieres acaba viniendo lo que uno no desea. Yo hice una lista y cuando se la leí a su madre os prometo que flipó porque es David. Yo quería que fuera deportista, que no tuviera hijos, que fuera independiente y que no tuviera que estar con él 24/7 porque eso no funciona ni con tus hijos, ¡viva la custodia compartida y viva la libertad! Nosotros nos vemos bastante porque compartimos proyectos laborales y aficiones".

David Serrato, que ha confesado que se enamoró de Irene Villa en una conferencia cuando ambos hablaban sobre superación, ha ayudado a los colaboradores de 'Fiesta' a entender los beneficios de vivir como pareja LAT:

"Normalmente nos vemos todas las semanas, yo creo que tenemos más tiempo de calidad que las parejas que están juntas 24/7, porque las parejas que conviven al final pasan parte del tiempo trabajando, con responsabilidades. Cuando mis amigos me preguntan yo les digo que si a ellos no les gustaría tener algo de tiempo y espacio para ellos y siempre me responden que si puedo hablar con sus mujeres para que lo entiendan. La pareja LAT es solo para gente madura que sabe lo que quiere, que saben lo que son y que se comprometen a una serie de cosas, no para gente joven".

Las razones por las que Irene y David escogieron vivir así

Irene Villa ha explicado que este tipo de relación no solo es favorable para ella y David, si no que también le sirve para pasar tiempo a solas y de calidad con sus hijos. Tanto Irene como David han explicado que los proyectos profesionales de ambos han sido clave para tomar esta decisión: "Si yo pudiera me iba a vivir mañana mismo a Soria, pero la vida es como es y el bienestar emocional es un conjunto de todo".