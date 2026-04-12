El concursante de 'Supervivientes' fue futbolista profesional y se retiró de los terrenos de juego en 2015

El modelo ha sabido enfocar su carrera profesional a las redes sociales y al modelaje

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Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes', se podría definir como exdefensa central, modelo, creador de contenido, tertuliano televisivo y emprendedor. Su vida profesional, todo un ejemplo de evolución y adaptación. El madrileño ha sabido diversificar su carrera con inteligencia. Su nombre no solo está ligado al deporte, sino también a la moda, la comunicación y los negocios digitales. Analizamos su currículum profesional.

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Su pasado como futbolista

Antes de los flashes, las campañas publicitarias y los realities, la vida de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes', giraba en torno a un balón. Su historia deportiva comienza en una de las canteras más prestigiosas de España, la del Atlético de Madrid. Allí se formó durante años, pasando por categorías inferiores, infantil, cadete y juvenil, donde adquirió no solo técnica, sino también disciplina y mentalidad competitiva.

En 2006 dio un paso importante al jugar en el Atlético Pinto en Tercera División, una etapa clave para curtirse en el fútbol semiprofesional. Poco después, en 2007, firmó con el Pontevedra CF, iniciando un recorrido por distintos equipos que marcarían su trayectoria.

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Su carrera continuó en clubes como el Villarreal CF y el CA Osasuna, donde siguió desarrollándose como defensa central. Más tarde, pasó por el FC Cartagena y el Real Jaén CF, equipo con el que logró ascender a Segunda División A, uno de los momentos más destacados de su carrera.

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En 2015 decidió retirarse del fútbol profesional en un momento en el que aún tenía recorrido. Lejos de tratarse de una retirada forzada, fue una elección consciente. El modelo explicó en entrevistas que, tras cumplir uno de sus sueños, jugar en estadios como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, empezó a sentir que necesitaba algo más.

Imagen, estilo y estrategia digital

Si hay un terreno donde Jaime Astrain ha sabido posicionarse con fuerza es el del lifestyle. Hoy es un referente en redes sociales, con más de medio millón de seguidores, y ha sido reconocido por Forbes como uno de los mejores creadores de contenido en 2023 y 2024. Su perfil destaca por una combinación perfecta de estética cuidada, vida familiar, deporte y moda. Esta mezcla ha resultado especialmente atractiva para marcas que buscan una imagen aspiracional pero cercana.

El superviviente ha trabajado como modelo para firmas como 'Cortefiel' o 'Boston Wear', consolidándose como un rostro habitual en campañas publicitarias. Además, ha colaborado con la prestigiosa firma suiza de relojes TAG Heuer, lo que refuerza su posicionamiento dentro del segmento premium.

Uno de los hitos más visibles de esta etapa fue su portada en 'Men’s Health', donde mostró no solo su físico, sino también su filosofía de vida. En dicha entrevista, compartió cómo la paternidad ha influido en su rutina, haciéndole más activo y consciente de su bienestar.

Televisión y comunicación

Otro de los grandes pilares de la carrera actual de Jaime Astrain es la televisión. Su salto a los medios se produjo en 2017, cuando se incorporó como colaborador a ‘El Chiringuito de Jugones’, uno de los espacios deportivos más populares de España. Allí encontró un nuevo rol, el de comunicador. Su experiencia como futbolista le daba credibilidad, pero su imagen y capacidad de expresión le permitieron destacar en un formato donde la personalidad es clave.

En los últimos años, además ha ampliado su presencia televisiva participando en distintos formatos de entretenimiento como 'Traitors España' y 'Baila como puedas'. Estos programas no solo le han dado visibilidad, sino que han reforzado su versatilidad y competitividad.

También ha desarrollado una faceta cada vez más demandada la de presentador y maestro de ceremonias. Es habitual verlo al frente de presentaciones para marcas internacionales, donde aporta profesionalidad y una imagen muy cuidada.