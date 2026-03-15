Carlos Otero 15 MAR 2026 - 18:00h.

El concursante de 'Supervivientes' es además un gran bailarín que dejó sin palabras a Norma Duval

Lidia Torrent y Jaime Astrain responden por separado si irían o no a 'La Isla de las Tentaciones'

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El exfutbolista y modelo Jaime Astrain, de 38 años, es uno de los grandes fichajes de la nueva temporada de 'Supervivientes'. El novio de Lidia Torrent llega a Honduras cargado de ilusión y dispuesto a sobreponerse a todas las penurias que le esperan en los Cayos Cochinos. Su personalidad va a sorprender a los espectadores y, para calentar motores, hemos recopilado diez curiosidades sobre él.

1. Nueve equipos diferentes en diez años como futbolista profesional

El apuesto náufrago despuntó como futbolista profesional durante una década en la que jugó en nada menos que nueve equipos diferentes. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, desarrolló su carrera deportiva como defensa central. En esos años vistió la camiseta del Atlético Pinto (2006-2007), Pontevedra B (2007-2008), CD Móstoles (2008-2009), Villarreal C (2009-2010), Osasuna B (2010-2011), Córdoba CF (2011-2014), Écija Balompié (2012-2013), FC Cartagena (2013-2014) y Real Jaén CF (2014-2015).

2. Se reinventó como modelo

Astrain se retiró a los 27 años por una sucesión de lesiones que afectaron a su rendimiento. Con una actitud muy positiva, vivió aquella etapa como un reto vital y encontró una nueva profesión en el mundo de la moda, donde su imponente físico lo convirtió en una figura muy demandada. De ahí dio el salto a las redes sociales y en la actualidad es uno de los creadores de contenido más solventes.

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3. Estuvo viviendo en Indonesia

El proceso de transformación tras dejar el fútbol tuvo lugar en Indonesia, concretamente en Bali. Allí vivió dos años en los que experimentó un auténtico "reset" personal. Según cuenta, la isla le cambió por completo la mentalidad, volviéndolo más relajado, positivo y enfocado en disfrutar la vida. Allí cimentó su faceta como modelo gracias a la gran demanda de perfiles latinos en campañas, pasarelas y colaboraciones.

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4. Reza cada noche

En una entrevista concedida a un podcast, Jaime comentó que es una persona de hábitos. Cuenta que desde niño reza el Padre Nuestro y lee un evangelio por la noche: "Es un ritual que tengo desde que estaba en el colegio, y luego poco a poco he ido desarrollando rituales que he practicado". En su día a día mantiene costumbres llamativas, como besar el pan sobrante antes de tirarlo para atraer buena fortuna.

5. Cree en la existencia de vampiros

En esa misma entrevista, Jaime señaló que cree en la existencia de vampiros, pero no en los que chupan la sangre, sino en los que roban energía. "Huyo de ellos. Creo que con el tiempo y la edad aprendes a distinguirlos", explicaba. Recalcó además la importancia de conocer la energía propia para identificar la de los demás.

6. Decía frases intensas "para no parecer tonto"

Jaime comenta que, paradójicamente, su imponente físico le generó inseguridades, ya que de pequeño sufrió bullying "por guapo". Según explica, tenía miedo de que lo consideraran superficial. Para contrarrestar ese prejuicio, durante un tiempo adoptó una estrategia que ahora recuerda con humor: soltar frases muy meditadas, casi de intelectual o de Paulo Coelho, en sus conversaciones.

7. Pasión por el baile

Al concursante de 'Supervivientes' le apasiona bailar y llegó a participar en una adaptación de 'Bailando con las Estrellas' emitida por la televisión pública. Sus habilidades sorprendieron a profesionales como Norma Duval o Beatriz Luengo. Concursó formando pareja con el bailarín uruguayo Santiago Granizal y defendió con orgullo esa elección para normalizar que el baile no tiene género: "Me parece maravilloso bailar con un chico porque es algo normal", dijo.

8. Empezó su relación con Lidia Torrent por MD

Jaime Astrain y Lidia Torrent mantienen una relación sólida desde hace siete años en la que no han faltado "altibajos" y en la que incluso han acudido a terapia de pareja. Se conocieron en el verano de 2019 gracias a un amigo en común que actuó de celestino. Después comenzaron a seguirse en Instagram y a chatear por mensajes privados.

9. Un padrazo de una niña llamada Elsa

Jaime y Lidia tienen una hija llamada Elsa (nombre que homenajea a su suegra, la exmodelo Elsa Anka), nacida en 2022 y que ocupa el centro de su mundo. En varias ocasiones ha hablado de lo dura y transformadora que es la paternidad.

La pareja vivió momentos difíciles a principios de año cuando la pequeña estuvo ingresada en el hospital, aunque finalmente se recuperó y todo quedó en un susto.

10. Tuvo un romance con Lara Álvarez

Lo cierto es que Jaime Astrain ha llegado a 'Supervivientes' con cierta ventaja respecto a algunos de sus compañeros, ya que en 2017 salió durante un tiempo con una de las presentadoras más emblemáticas del formato, Lara Álvarez. Su romance fue muy breve, pero coincidió con la época en la que ella ejercía como maestra de ceremonias desde Honduras. ¿Quizás le dio algún consejo para afrontar la experiencia?