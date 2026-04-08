Los supervivientes viven un emotivo momento recordando a sus hijas en la playa

Recuerda: Puedes volver a ver las galas al completo de 'Supervivientes' en Mediaset Infinity

Compartir







El domingo, Jaime Astrain batió el récord histórico de apnea en 'Supervivientes' y se lo dedicó a su mujer y su hija a las que echa muchísimo de menos. Tanto es así que, al volver a la playa, él y su compañera Alba "se ponían blanditos" recordando a sus parejas e hijas pequeñas.

Los recuerdos de los supervivientes con sus hijas

Alba Paul le reconocía a su compañero que nunca iba a poder hacer esa declaración amorosa ganando un premio y, aunque el superviviente trata de animarle, ella le contesta: "De momento está complicado el asunto".

Y es que la catalana considera que su discurso le "quedó niquelado". Mientras Jaime asegura que las personas necesitamos que nos recuerden que somos amados, Alba deja caer que es probable que ellos las extrañan más que ellas por las condiciones en las que se encuentran: "Nosotros estamos pasando unas penurias que, al final, solo quieres estar con esa persona".

El exfutbolista hace énfasis en su hija, momento en el que Alba se sincera: "La niña ya no se acordará de mí. No me echa de menos ya, se acostumbran más rápido".

Sin embargo, está segura que también se volverá a acostumbrar su presencia. Es aquí cuando los dos comparten sus recuerdos favoritos de sus hijas.