Lidia González 13 ABR 2026 - 17:48h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ confiesa que el boxeador quiso volver con ella tras romper con su pareja

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Nuria MH se sienta en plató de ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles sobre el punto en el que se encuentra su vida personal en este momento. Después de contar que Montoya ha jugado a dos bandas con Anita Williams y Cristina Porta, la que fuera participante de ‘Gran Hermano VIP’ desvela su relación actual con Adrián Creus tras su ruptura. La influencer se sincera sobre lo que ha ocurrido durante este tiempo, en exclusiva. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Me pidió perdón por todo lo que pasó”, explica la creadora de contenido. Nuria mantenía una relación con el boxeador que decidió romper en riguroso directo tras sacar a la luz todas sus infidelidades y ha confesado todo lo que pasó después. La influencer ha revelado que el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ intentó volver con ella tras romper con su pareja: “De todo se aprende”.

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Nuria MH destapa sus conversaciones con Montoya

Nuria MH ha dejado sin palabras a los colaboradores del plató al sacar a la luz un bombazo relacionado con una de sus mejores amigas. La creadora de contenido habla de su relación con Montoya y destapa sus conversaciones con él. La influencer cuenta todos los detalles sobre lo que ha ocurrido con él y le manda un contundente mensaje.

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Así fue la respuesta de Adrián Creus a las acusaciones de infidelidad de Nuria MH

Antes de dejar su relación en directo, Nuria MH sacaba a la luz todas las deslealtades que el boxeador habría cometido en su relación. Muy enfadada por todas las informaciones que le llegaron, lo ponía sobre la mesa y estallaba contra él. La creadora de contenido se enfrentaba al influencer y contaba todos los detalles de su reacción a las pruebas de su infidelidad.