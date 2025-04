Nuria MH visita por primera vez el programa de 'En todas las salsas', después de que su chico se sincerase sobre su relación la semana pasada. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se ha enterado de muchas cosas sobre el boxeador y tras sacar a la luz sus infidelidades, rompe con Adrián Creus en directo . La influencer no ha dudado en llamar al deportista para comunicarle que ha descubierto que le ha mentido y toma la decisión de terminar su romance en el videopodcast.

La que fuera concursante de 'El tiempo del descuento' lleva todos estos días guardándose un as bajo la manga. "Me he callado toda la semana para contarlo aquí", comienza explicando. A Nuria MH le han llegado imágenes de Adrián Creus con otra chica e información reciente del boxeador y Nerea. La creadora de contenido confiesa que ante esta situación ha perdido la confianza en el deportista, con el que confirmó su relación en el programa hace un mes.