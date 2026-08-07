Lidia González 07 AGO 2026 - 09:19h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su nueva ilusión tras ser pillados juntos en Ibiza

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Maica Benedicto se ha visto en la obligación de dar un paso al frente para aclarar lo que está pasando realmente en su vida sentimental después de todo lo que se ha dicho últimamente sobre ella. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla claro sobre su relación con Juan Faro y confiesa si está enamorada. Hace tan solo unos días, saltaban todas las alarmas sobre su posible romance con el conocido empresario con el que Sofía Suescun habría sido infiel a Kiko Jiménez. Tras salir a la luz muchas pistas que apuntan a esta historia de amor, y ser pillados juntos en Ibiza, la murciana se pronuncia. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Ha salido a la luz que hay una nueva ilusión”, empieza explicando la creadora de contenido. La influencer, que lleva varios días en el ojo mediático, ha confirmado esta noticia que la relaciona con Juan Faro, un policía y culturista con pasado en prisión. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha desvelado cómo comenzó su relación con él y se sincera sobre el punto en el que se encuentra actualmente: “Y hasta ahora”. La murciana admite que ha pasado unos días un poco agobiada por toda la situación que ha vivido y asegura: “Me he visto forzada a contarlo”.

A pesar de todo el impacto que ha sido para ella que esto haya salido a la luz y tener que enfrentarse a la parte negativa de ser un personaje público, la creadora de contenido se muestra positiva hacia el futuro, algo que no ha dudado en compartir: “Estamos en el año uno energético, que es el de recoger, sembrar, tener pareja…”. Además, la ganadora de ‘Supervivientes’ da un paso al frente para responder a las críticas que ha recibido por esta información: “Estoy centrada en la gente que me quiere”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho sobre su nueva ilusión, en exclusiva, para Mediaset Infinity!