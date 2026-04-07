Lidia González 07 ABR 2026 - 17:47h.

Nuria MH cuenta toda la vedad sobre su encuentro con el exconcursante de ‘Supervivientes’

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Nuria MH se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para sacar a la luz un bombazo relacionado con una persona muy cercana a ella. Después de romper con Adrián Creus en pleno directo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ habla de su relación con Montoya. La influencer no ha dudado en contar todos los detalles sobre lo que ha ocurrido y enseña sus conversaciones con el concursante de ‘Supervivientes’. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido llega al videopodcast dispuesta a contar toda la verdad sobre lo que ha ocurrido con el andaluz después de toda la polémica que se ha generado a su alrededor. La influencer, que es amiga íntima de Anita Williams, expareja de Montoya, desvela todos los detalles de su encuentro con el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ en Tenerife: “Me dio el número de su habitación de hotel”.

“Me habló cuando llegué a mi hotel”, asegura la que fuera participante de ‘Gran Hermano VIP’. Sin cortarse a la hora de explicar todo lo que sucedió, revela el contenido íntegro de los mensajes que se intercambió con Montoya y concluye tajantemente: “Lo único que le importa a este chico es su imagen”.

La reacción de Montoya a las indirectas de Anita por sus conversaciones con Nuria

Por si fuera poco, Nuria MH ha dado un paso más y ha desvelado todo lo que sucedió tras confesarle a Anita Williams, con quien guarda una estrecha relación, todo lo que había sucedido: “Si vas a ponerle los cuernos a tu nueva novia, que no sea con una amiga mía”. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ revela la contundente reacción de Montoya a las indirectas de Anita por sus conversaciones con ella y lee el contenido íntegro de sus mensajes. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!