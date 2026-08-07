Lorena Romera 07 AGO 2026 - 12:26h.

El empresario ha compartido la primera foto en la que le vemos junto a la ganadora de 'Supervivientes'

Maica Benedicto habla claro sobre Juan Faro: así comenzó su relación

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Tras confirmarse su romance, Juan Faro ha dado el paso definitivo al publicar la primera foto junto a Maica Benedicto. En mitad del gran revuelo mediático originado por sus vacaciones en Ibiza, que fueron la pista definitiva que hizo saltar las alarmas de su relación, el empresario ha compartido en sus redes una imagen a bordo de un barco en la que le vemos por primera vez acompañado de la ganadora de 'Supervivientes'.

Aunque el culturista posa de espaldas mientras navega a bordo de un barco y solo deja ver en primer plano las piernas de influencer, que es quien toma la fotografía, esta imagen ya se ha convertido en la prueba definitiva de que su noviazgo parece ir viento en popa y a toda vela. Y nunca mejor dicho.

Eso sí, para los que todavía puedan tener dudas de que estas piernas sean de la exconcursante de 'Gran Hermano' -ya que no se le ve la cara-, hay ciertas pistas que no dejan lugar a dudas. En primer lugar, el pie de esta joven luce una cuidada pedicura en un blanco impoluto, el mismo color que luce Maica en todas sus publicaciones de la isla pitiusa.

Además, el intenso bronceado de la foto coincide a la perfección con el tono de piel de la murciana. Un post en el que les hemos podido ver juntos por primera vez y al que la colaboradora de 'De lunes a viernes' no ha dudado en dar 'me gusta'.

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Pero por si todos estos detalles no fueran más que suficientes. Juan Faro se encuentra ahora mismo en Formentera junto a su hermana, con la que ha publicado un story que descarta por completo que pueda ser ella la joven de las piernas, ya que ella lleva las uñas del pie pintadas de color negro. Además, no está tan bronceada.

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Las palabras de Maica Benedicto sobre Juan Faro

Esta publicación en alta mar llega justo después de que la propia Maica Benedicto haya roto su silencio y haya confirmado abiertamente que se están conociendo, abordando el tema tanto en el programa 'De lunes a viernes' como en su canal de mtmad. "Ha salido a la luz que hay una nueva ilusión", ha comenzado expresando la creadora de contenido, que ha vivido estos días con mucha presión y no le ha quedado otra que asegura que se ha "visto forzada a contarlo".

Por el momento, aunque prefieren avanzar con cautela, la ganadora de 'Supervivientes' resume el punto exacto de su relación asegurando que se están "conociendo". Además, no ha tenido problema a la hora de hablar del pasado en la cárcel de Juan Faro: "Él no se calla nada. Lo tiene todo en las redes sociales. Yo también investigué un poco antes de conocer a nadie".