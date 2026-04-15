Después de semanas de especulaciones tras ver al actor paseando con un carrito de bebé por el centro de Bilbao, su entorno ha confirmado la feliz noticia

Toda la verdad sobre Jon Kortajarena: descubrimos cómo es su vida privada

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El modelo Jon Kortajarena está atrevesando uno de sus momentos más dulces ya que ¡ha sido padre de su primer hijo a los 40 años! La noticia que había adelantado hace unos días la periodista Marta Riesco ha sido confirmada por su entorno a la revista '¡HOLA!', que ha explicado que quiere llevar este momento "con la mayor naturalidad".

Según adelantaba la reconocida periodista, el bilbaíno había sido visto paseando por las calles de la ciudad con un carrito generando mucho ruido en redes sociales y en los medios de comunicación: "Mis fuentes cercanas al moderno y actor Jon Kortajarena me aseguran que se le ha visto desde hace dos meses paseando con un carrito de bebé, lo que nos podría hacer pensar que ha sido padre".

Semanas después, ha sido la revista '¡HOLA!' la que ha podido hablar con su entorno y confirmarlo ya que el modelo ha optado por no hacer declaraciones públicas. Un hecho que no ha sorprendido ya que siempre se ha encargado de preservar su intimidad.